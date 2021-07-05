Самой вакцинированной от COVID-19 страной стали Объединенные Арабские Эмираты – Bloomberg

Агентство отмечает, что в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок, которых достаточно для двухдозовой вакцинации 72,1% населения страны, которое составляет около 10 млн человек.

Позже эта цифра увеличилась до 72,3%.

По этому показателю Объединенные Арабские Эмираты обогнали недавнего лидера – Сейшельские острова, там охват составляет 71,7%.

Bloomberg подчеркивает, что в ОАЭ эпидемиологическая ситуация сложная, и количество заболеваний “остается высоким”.

Всего в мире, по данным Bloomberg, на 4 июля сделали более 3,19 млрд прививок от коронавируса в 180 странах.

По общему числу введенных доз вакцин лидируют материковый Китай (1,3 млрд), Индия (351 млн) и США (330 млн).

Агентство отмечает, что в мире уже сделали достаточно прививок, чтобы полностью вакцинировать 20,8% населения Земли.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 июля в стране сделали 2,9 млн прививок. Полностью вакцинированы (получили две дозы) 841 тыс. украинцев.

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