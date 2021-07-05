 

4 июля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения – штаб ООС

05.07.2021, 7:28, Новости дня
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“4 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. […] Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. […] Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в воскресенье боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное в Приазовье, Авдеевка, Тарамчук, Березовое и Мирное.

“Наши защитники открывали огонь в ответ”, – подчеркнули в пресс-центре.

“На 7.00 5 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. […] Боевых потерь среди наших защитников нет”, – отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/538983297515239/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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