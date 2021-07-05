Девам – санаторий, Водолеям – путешествие на машине: подходящий отпуск и идеальный спутник для каждого знака зодиака

Похоже, что еще пройдет немало времени, прежде чем мы сможем путешествовать по всему миру. Но это не мешает нам мечтать, верно? Списки желаний для путешествий являются обязательными в ближайшие месяцы, даже если мы не можем быть в месте нашей мечты в действительности.

Британский астролог Франческа Одди предлагает варианты путешествий в зависимости от вашего знака зодиака, а также подсказывает, кто будет для вас идеальным спутником.

Овен

Франческа говорит, что лучший вид отдыха для Овна – приключения с большим количеством движения. Овны очень ценят свою независимость и считают себя первопроходцами, любят погружаться с головой в приобретение нового опыта. Им хочется находить новые замечательные места, лучшие бары и рестораны. В предстоящем отпуске им следует обязательно взять с собой шляпу, так как они, конечно же, не будут сидеть в гостиничном номере, предпочитая выбираться на природу. Идеальным попутчиком для них является Стрелец.

Телец

“Тельцом управляет Венера, которая ассоциируется с роскошью, – говорит Франческа. – Когда он отправляется в отпуск, он собирается полностью расслабиться и побаловать себя по максимуму. Лучший отдых для этих людей включает в себя песчаный пляж, теплое море, мягкую постель, вкусную еду, массаж и много сна”. Поэтому им подходит времяпрепровождение по высшему классу, где-нибудь в отеле на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. А в качестве приятеля подойдет человек, родившийся под знаком Рыб.

Близнецы

Представители этого знака весьма общительны и активны и при этом очень любознательны. Франческа говорит: “Близнецам интересно все, они хотят увидеть город, посетить музеи, присоединиться к экскурсии, узнать интересные факты”. Город рядом с пляжем – отличный вариант для Близнецов, потому что у них шумная ночная жизнь, но также им нужно время, чтобы почитать и переварить полученную информацию. Им подойдет крупный приморский город, такой как Барселона.

Рак

Рак в отпуске нуждается в ощущении комфорта и безопасности. Франческа рекомендует для людей, родившихся под этим знаком, семейную виллу где-нибудь на Карибах. Или же можно остановиться в комплексе или отеле, где царит теплая, семейная обстановка. Таким образом, Рак будет чувствовать себя в своей среде, так как он привык жить в дружном коллективе. А также ему следует позаботиться о том, чтобы в его сумках обязательно были влажные салфетки, книги-головоломки, пояс для денег и сладости, чтобы побаловать себя в самолете. То есть им нужно так укомплектовать свой багаж, чтобы все было под рукой, как дома.

Лев

Львам на отдыхе светская жизнь необходима, как воздух. Они всегда жаждут вечеринок, веселья и прочего гламурного времяпрепровождения. Львы всегда найдут самое “горячее” место в городе, где им не придется скучать. При этом очень важно, чтобы у них была возможность показать себя, похвастаться дизайнерскими нарядами и дорогими эксклюзивными украшениями. Представителям Львов подойдет гламурный городской отдых, например в Париже, Риме или Милане. Обстановка должна быть столь же шикарной, как и они сами.

Дева

Дев отличает непрекращающаяся активность, постоянная озабоченность и взвинченность, ведь они образцовые перфекционисты, которые любят доводить все до совершенства. Чтобы абстрагироваться от бурной деятельности, Девам будет полезно отправиться в какой-либо оздоровительный лагерь, например в центр йоги, где их разум, беспрерывно перерабатывающий информацию, имеет возможность отдохнуть, замедлиться и переформатироваться на более спокойную жизнь, хотя бы временно. Им нужно, чтобы в отпуске кто-то другой занимался организацией их жизни. В попутчики себе они могут взять Рака.

Весы

Представители этого знака, как правило, высококультурные, образованные люди, которые любят планировать свой отдых. Для них очень важны мелкие детали, такие как уют в номере, красивые цветы. Они любят посещать музеи и картинные галереи, другие объекты искусства и культуры. Для них подойдет большой, шумный город, например Рим. Любимым напитком Весов является шампанское. Так почему бы им не побывать на родине этого напитка?

Скорпион

Скорпионы любят приключения, а также отдых в одиночестве. Например, им понравится исследовать старинный замок или таинственную пещеру. А также им по душе придется серфинг, поскольку они являются водным знаком. Им обязательно понравится управлять волной, находясь один на один с морской стихией. А изобилие пещер и удобных мест для занятий серфингом можно найти в Хорватии. Для отдыха Скорпионов она является идеальным местом.

Стрелец

Франческа Одди считает, что самым подходящим времяпрепровождение на отдыхе для Стрельца будет глубокое погружение в другую культуру, пребывание в местных семьях и основательное изучение других людей. Именно такая атмосфера наиболее соответствует их высокому интеллекту и вдумчивому отношению к жизни. Стрельцам следует отправиться на осмотр Ангкор-Вата (древнего храма в Камбодже), египетских пирамид или Мачу-Пикчу в Перу. Их хорошим приятелем в путешествие станут Близнецы, также увлеченные погружением в себя.

Козерог

Козероги не любят расслабляться, даже в отпуске они очень деятельны и при этом амбициозны. Одди рекомендует им суперактивный отдых с получением адреналина. Идеальным будет катание на лыжах. Статусный аспект для Козерогов также имеет большое значение. Им следует отправиться на престижный курорт, например в Вистлер в Канаде или в Шамони во Франции, и после скольжения по склону выпить горячего глинтвейна.

Водолей

Родившиеся под знаком Водолея не любят шаблонов, стандартный, предсказуемый, запланированный отдых им совсем не подходит. Им нужна импровизация, путешествие в том направлении, которое им совсем не знакомо. Им нравится встречаться в дороге с новыми людьми, заводить с ними дружбу, открывать для себя новые места. Они любят слушать интересные истории, воспоминания, приобретать какие-либо умения, заниматься исследованиями.

Рыбы

Рыбы, как известно, мечтательны, поэтому, как говорит Франческа Одди: “Они сливаются с окружающим миром, куда бы ни пошли, и будут счастливы, дремля на пляже, рисуя на деревенском лугу, изучая традиционные танцы, медитируя в Индии или помогая нуждающимся в рамках какой-то благотворительной акции”. Для этого постоянно отвлекающегося на свои мысли знака подходящим будет структурированный отдых.