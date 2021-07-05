Девам – санаторий, Водолеям – путешествие на машине: подходящий отпуск и идеальный спутник для каждого знака зодиака
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Похоже, что еще пройдет немало времени, прежде чем мы сможем путешествовать по всему миру. Но это не мешает нам мечтать, верно? Списки желаний для путешествий являются обязательными в ближайшие месяцы, даже если мы не можем быть в месте нашей мечты в действительности.
Британский астролог Франческа Одди предлагает варианты путешествий в зависимости от вашего знака зодиака, а также подсказывает, кто будет для вас идеальным спутником.
Овен
Франческа говорит, что лучший вид отдыха для Овна – приключения с большим количеством движения. Овны очень ценят свою независимость и считают себя первопроходцами, любят погружаться с головой в приобретение нового опыта. Им хочется находить новые замечательные места, лучшие бары и рестораны. В предстоящем отпуске им следует обязательно взять с собой шляпу, так как они, конечно же, не будут сидеть в гостиничном номере, предпочитая выбираться на природу. Идеальным попутчиком для них является Стрелец.
Телец
“Тельцом управляет Венера, которая ассоциируется с роскошью, – говорит Франческа. – Когда он отправляется в отпуск, он собирается полностью расслабиться и побаловать себя по максимуму. Лучший отдых для этих людей включает в себя песчаный пляж, теплое море, мягкую постель, вкусную еду, массаж и много сна”. Поэтому им подходит времяпрепровождение по высшему классу, где-нибудь в отеле на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. А в качестве приятеля подойдет человек, родившийся под знаком Рыб.
Близнецы
Представители этого знака весьма общительны и активны и при этом очень любознательны. Франческа говорит: “Близнецам интересно все, они хотят увидеть город, посетить музеи, присоединиться к экскурсии, узнать интересные факты”. Город рядом с пляжем – отличный вариант для Близнецов, потому что у них шумная ночная жизнь, но также им нужно время, чтобы почитать и переварить полученную информацию. Им подойдет крупный приморский город, такой как Барселона.
Рак
Рак в отпуске нуждается в ощущении комфорта и безопасности. Франческа рекомендует для людей, родившихся под этим знаком, семейную виллу где-нибудь на Карибах. Или же можно остановиться в комплексе или отеле, где царит теплая, семейная обстановка. Таким образом, Рак будет чувствовать себя в своей среде, так как он привык жить в дружном коллективе. А также ему следует позаботиться о том, чтобы в его сумках обязательно были влажные салфетки, книги-головоломки, пояс для денег и сладости, чтобы побаловать себя в самолете. То есть им нужно так укомплектовать свой багаж, чтобы все было под рукой, как дома.
Лев
Львам на отдыхе светская жизнь необходима, как воздух. Они всегда жаждут вечеринок, веселья и прочего гламурного времяпрепровождения. Львы всегда найдут самое “горячее” место в городе, где им не придется скучать. При этом очень важно, чтобы у них была возможность показать себя, похвастаться дизайнерскими нарядами и дорогими эксклюзивными украшениями. Представителям Львов подойдет гламурный городской отдых, например в Париже, Риме или Милане. Обстановка должна быть столь же шикарной, как и они сами.
Дева
Дев отличает непрекращающаяся активность, постоянная озабоченность и взвинченность, ведь они образцовые перфекционисты, которые любят доводить все до совершенства. Чтобы абстрагироваться от бурной деятельности, Девам будет полезно отправиться в какой-либо оздоровительный лагерь, например в центр йоги, где их разум, беспрерывно перерабатывающий информацию, имеет возможность отдохнуть, замедлиться и переформатироваться на более спокойную жизнь, хотя бы временно. Им нужно, чтобы в отпуске кто-то другой занимался организацией их жизни. В попутчики себе они могут взять Рака.
Весы
Представители этого знака, как правило, высококультурные, образованные люди, которые любят планировать свой отдых. Для них очень важны мелкие детали, такие как уют в номере, красивые цветы. Они любят посещать музеи и картинные галереи, другие объекты искусства и культуры. Для них подойдет большой, шумный город, например Рим. Любимым напитком Весов является шампанское. Так почему бы им не побывать на родине этого напитка?
Скорпион
Скорпионы любят приключения, а также отдых в одиночестве. Например, им понравится исследовать старинный замок или таинственную пещеру. А также им по душе придется серфинг, поскольку они являются водным знаком. Им обязательно понравится управлять волной, находясь один на один с морской стихией. А изобилие пещер и удобных мест для занятий серфингом можно найти в Хорватии. Для отдыха Скорпионов она является идеальным местом.
Стрелец
Франческа Одди считает, что самым подходящим времяпрепровождение на отдыхе для Стрельца будет глубокое погружение в другую культуру, пребывание в местных семьях и основательное изучение других людей. Именно такая атмосфера наиболее соответствует их высокому интеллекту и вдумчивому отношению к жизни. Стрельцам следует отправиться на осмотр Ангкор-Вата (древнего храма в Камбодже), египетских пирамид или Мачу-Пикчу в Перу. Их хорошим приятелем в путешествие станут Близнецы, также увлеченные погружением в себя.
Козерог
Козероги не любят расслабляться, даже в отпуске они очень деятельны и при этом амбициозны. Одди рекомендует им суперактивный отдых с получением адреналина. Идеальным будет катание на лыжах. Статусный аспект для Козерогов также имеет большое значение. Им следует отправиться на престижный курорт, например в Вистлер в Канаде или в Шамони во Франции, и после скольжения по склону выпить горячего глинтвейна.
Водолей
Родившиеся под знаком Водолея не любят шаблонов, стандартный, предсказуемый, запланированный отдых им совсем не подходит. Им нужна импровизация, путешествие в том направлении, которое им совсем не знакомо. Им нравится встречаться в дороге с новыми людьми, заводить с ними дружбу, открывать для себя новые места. Они любят слушать интересные истории, воспоминания, приобретать какие-либо умения, заниматься исследованиями.
Рыбы
Рыбы, как известно, мечтательны, поэтому, как говорит Франческа Одди: “Они сливаются с окружающим миром, куда бы ни пошли, и будут счастливы, дремля на пляже, рисуя на деревенском лугу, изучая традиционные танцы, медитируя в Индии или помогая нуждающимся в рамках какой-то благотворительной акции”. Для этого постоянно отвлекающегося на свои мысли знака подходящим будет структурированный отдых.
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