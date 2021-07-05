Кажется, что пни присыпаны снегом, но на самом деле нет: простая хитрость с солью и ватой поможет избавиться от поросли деревьев

Иногда во владение достаются запущенные участки. Повезло, если за участком смотрели предыдущие хозяева, но чаще всего картина будет удручающей. Если на участке росла слива, то дерево заполонит все пространство. Каждый свободный клочок земли будет занят молодой порослью, от которой не так просто избавится, как кажется.

Новые деревья будут прорастать то тут, то там до той поры, пока не будет уничтожено материнское дерево, от которого и появляются новые побеги. Давайте разбираться, как быстро, а главное, эффективно избавиться от ненавистной сливы раз и навсегда.

Необходимый инвентарь

Чтобы убрать сливу с садового участка, вам понадобится:

поваренная соль;электролит;дрель или шуруповерт;мокрая губка или вата;резинка или веревка;полиэтиленовый пакет.

Работать лучше в перчатках, чтобы исключить непредсказуемые реакции.

Порядок работы

Если сливы много и на участке есть не только большие пни, но и выращивать сливу не хочется, то применять способ придется ко всем спиленным деревьям.

Для уничтожения пня и корневой системы просверлите в срезе отверстие при помощи дрели или шуруповерта.

В углубление залейте раствор электролита. Сверху поверхность спила засыпьте толстым слоем поваренной соли.

Поверх положите мокрую губку или вату, чтобы соль постепенно растворялась и уходила в просверленное отверстие.

Для защиты от дождя и других погодных изменений накройте пень полиэтиленовым пакетом и плотно завяжите его при помощи толстой резинки или обычной веревки.

Соляной раствор постепенно будет впитываться в спил дерева, таким образом уничтожая корневую систему. Через какое-то время пень полностью погибнет и превратится в труху. Останется только убрать остатки и выкопать молодые побеги. Их можно пересадить в другое место, где дерево не будет мешать, или уничтожить, отправив на компостную кучу.