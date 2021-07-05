Подборка сообщений интернет-портала Defense Express (Украина)



Наші Су-25 “йдуть в атаку” на Чорноморський флот РФ та “чистять дорогу” для Bayraktar TB2

Наши Су-25 “идут в атаку” на Черноморский флот РФ и “расчищают дорогу” для БПЛА Bayraktar TB2

Иван Киричевский

3 июля 2021,

Применить “Грачи” против врага готовятся и опытные пилоты, и молодое пополнение Воздушных Сил

Воздушные Силы Украины стремятся с максимальным эффектом использовать свою штурмовую авиацию

Пресс-служба 299 бригады тактической авиации рассказала о проведении новой летной смены.

Причем рассказала так, чтобы не просто проинформировать общественность, но также – поднять боевой дух молодому пополнению Воздушных Сил и произвести соответствующее впечатление на противника, то есть на РФ.

Самолет Су-25 Воздушных Сил Украины проходит подготовку к полету

Офицеры пресс-службы написали следующее : “Нынешний” Бриз “(то есть учения Sea Breeze-2021 – ред.)” Подул “29 июня, затем к привычным задачам на летную смену добавились вылеты по сценарию этих эпических маневров. Штурмовики нашей бригады осуществляют поддержку с воздуха морских сил и сухопутных подразделений Вооруженных сил Украины и союзников, наносят удары врагу, который коварно пытается нарушить наши границы, или угрожает международному судоходству в бассейне Черного моря “.

Штурмовик Су-25 выруливает для взлета

Можем и такое прочитать: “благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажей и наземных служб 299 бригады, все поставленные задачи выполняются на самом высоком уровне. Поэтому можно не сомневаться – в случае реального обострения военной обстановки на границах нашего государства, наши” грачи “, пусть далеко не молодые, однако в умелых руках – надежные и грозные, еще напомнят лакомым до чужого добра соседям, что рубероид в Одессе стоит очень дорого! ” (угроза типа “показать где раки зимуют”, примечание скаута).

Аэродром “Кульбакино” принимает “родной” Су-25 после проведенного полета

То есть, если читать объективно – военные наших Воздушных Сил решили известить, что они отрабатывают сценарий воздушной атаки на корабли Черноморского флота РФ, которые либо пытаются высадить десант, или же установить блокаду наших черноморских портов.

Подчеркнута эмоциональность сообщение – это для того, чтобы не раскрывать, какую именно тактику собираются использовать наши летчики против российских кораблей. Как при этом, например, собираются отражать атаку наших штурмовиков десантные силы Черноморского флота РФ, можно увидеть на этом видео: один из десантных кораблей проекта 1171 выполняет стрельбу из своей 57-мм артустановки.

Но здесь стоит провести такую историческую ретроспективу : во время Фолклендской войны 1982 между Великобританией и Аргентиной большинство потерь британских ВМС – два фрегата, один эсминец и один десантный корабль – нанесли аргентинские штурмовики А-4, которые вооруженные неуправляемыми авиабомбами заходили в атаку на малой высоте.

Историческая фото-ретроспектива – аргентинский штурмовик А-4 сбрасывает неуправляемые авиабомбы при атаке британского корабля на малой высоте

Здесь также стоит вспомнить сообщение, которое дала пресс-служба ВМС Украины по итогам проведения медиа-дня авиационного компонента учений Sea Breeze-2021.

Там именно в такой последовательности было сказано: что самолеты Су-25 и Су-27 продемонстрировали отработку тактических элементов и имитацию поражения наземных целей; а уже потом – что пара вертолетов Ми-14 совместно с беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2 провели имитацию разведки сил и средств противника.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 и штурмовик Су-25, фото – “Думская”

То есть, по этому сообщению значит, что наши Воздушные Силы отработали такой сценарий: наши ударные самолеты уничтожили с воздуха все известные наземные цели, и так образом “расчистили дорогу” для Bayraktar TB2, а беспилотники, в свою очередь, – провели доразведку и обнаружили реально важные цели, которые скажем успел замаскировать противник.

Пара Су-25 выполняет полет во время медиа-дня авиационного компонента учений Sea Breeze-2021

Вооруженные Силы Украины делают ставку на интенсивную выучку личного состава и подготовку к действиям в различных сценариях, которые должны компенсировать численное преимущество войск страны-агрессора.

Соответственно, пилоты наших штурмовиков Су-25 тренируются атаковать наземные и надводные цели, и также – действовать во взаимодействии с другими родами нашей военной авиации.

Самолеты 299 бригады поставлены на стоянку после очередной летной смены

Керченську протоку блокуватиме Росгвардія Путіна: що на це може відповісти Україна

Росгвардия Путина будет блокировать Керченский пролив: что на это может ответить Украина

Иван Киричевский

3 июля 2021

Вопреки усилиям россиян, перевалка в украинских портах Азова стала расти

Наше государство также способно поднять “градус противостояния”, то есть – в дополнение к МБАКам нацелить на российские катера и боевые вертолеты

Вчера стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому российская Росгвардия получила от “хозяина Кремля” право блокировать акваторию Керченского пролива под предлогом охраны “Крымского моста”.

До вчерашнего дня путинская Росгвардия выполняла физическую охрану транспортных коммуникаций, проложенных на незаконно построенном “Крымскому мосту”

Если начинать разбираться с юридической казуистикой страны-агрессора, то получается, что, структура-правопреемник ОМОНа имела право проводить “оцепление” территории только во время массовых мероприятий или же проведения “антитеррористических операций” на суше.

А вот при действиях на морской акватории – у Росгвардии таких полномочий не было, хотя бригада специального назначения этой структуры по охране “Крымского моста” “стала на боевое дежурство” еще летом 2020 года.

Почему Кремль решил бросить Росгвардию на блокирование Керченского пролива? Очевидно, что блокирование этой акватории силами “всего только” Береговой охраны ФСБ перестало давать нужный для РФ эффект.

Патрульный катер Береговой охраны ФСБ РФ в Керченском проливе

Таким эффектом при блокаде Азова было падение объемов перевалки грузов в украинских портах Азовского моря – “Бердянск” и “Мариуполь”.

Но в 2020 году, как говорится, “тренд переломился”: впервые с 2017 года перевалка грузов в порту “Бердянск” выросла на 3,7% или до 2150000 тонн, в порту “Мариуполь” – выросла на 8,4 % или до 7030000 тонн.

Корабль “Донбасс”, выполняющего роль плавучего штаба для ВМС Украины в Азовском море

По итогам 5 месяцев 2021 ситуация несколько изменилась: перевалка грузов в порту “Мариуполь” выросла на 7,8% или до 2900000 тонн, а вот перевалка грузов в порту “Бердянск” – “просела” на 46% или до 463 тысяч тонн.

Правда, здесь ситуация по “Бердянску” зависела уже исключительно от внутреннего украинского контекста: фермеры Приазовья сбавили темпы вывоза зерна.

Корабль морской охраны “Донбасс” в акватории порта “Мариуполь”

Если же опираться на статистику Администрации морских портов Украины, то получается, что вопреки усилиям россиян, гражданские суда в порты нашего Азова стали ходить интенсивнее.

Например, если в мае 2020 года “Бердянск” принял 9 судов, то в мае 2021 – 11. Если в мае 2020 года “Мариуполь” принял 41 судно, то в мае 2021 – 56.

МБАК Военно-Морских Сил Украины на стоянке в порту “Мариуполь”

Росгвардия в оккупированном Крыму имеет свой флот катеров и его “ядро” – четыре противодиверсионные катера проекта 21980 “Грачонок” и четыре десантных катера проекта 02510 “БК-16” (такого же типа катера имеет и Черноморский флот РФ на захваченном полуострове).

Стоит напомнить характеристики этих катеров: “Грачонок”:

водоизмещение – 140 тонн;

длина корпуса – 31 метров;

полная скорость хода – 23 узла;

дальность и автономность – 200 миль, 5 суток;

экипаж – 6 человек + 14 человек десанта;

вооружение – пулемет 14,5 мм, два противодиверсионных гранатомета, 4 ракеты к ПЗРК “Игла” или “Ивушка”.

Противодиверсионный катер “Грачонок” из состава сил Росгвардии

Катер “БК-16”, его характеристики:

водоизмещение – 13 тонн;

длина корпуса – 17 метров;

скорость и дальность хода – до 42 узлов, 400 миль;

экипаж – 2 человека и 19 бойцов десанта;

вооружение – 1 пулемет калибром 12,7 мм или 40-мм автоматический гранатомет, 4 пулемета 7,62 мм, ПЗРК “Игла” или “Ивушка”.

Десантный катер типа “БК-16” из состава сил Росгвардии

Очевидно, что здесь РФ поднимает “градус противостояния”: похоже, в Кремле рассчитывают, что если Керченский пролив “будут патрулировать” на военных катерах вооруженные омоновцы, то это будет оказывать психологическое на судовладельцев и экспортеров, у которых снова будут проблемы с фрахтом флота для вывоза своей металлургии и агропродукции из портов украинского Азова.

Переход кораблей ВМС Украины “Корец” и “Донбасс” в Азовское море, сентябрь 2018

Но здесь и наши Вооруженные Силы и другие силовые структуры способны поднять “градус противостояния”. Как уже показывает практика, чтобы останавливать провокации кораблей ФСБ на Азове, экипажам наших МБАКов было достаточно пригрозить открыть огонь на поражение из бортовых 20-мм артустановок.

Теперь, похоже, будем грозить применением авиации. Для начала, малоразмерная надводная цель типа катера “Грачонок” или катера “БК-16” – вполне “по зубам” для беспилотных комплексов Bayraktar TB2, которые вооружены управляемыми авиабомбами MAM-L. Как такого рода оружие применять против противника на море – ВМС Турции отработали в марте этого года .

Именно так выглядело применения бомбы MAM-L по надводной морской цели с беспилотника Bayraktar TB2 во время учений Blue Homeland 2021, март этого года

Вполне возможно, что наши Вооруженные Силы решат не тратить Bayraktar TB2 на такую ​​цель, как катера Росгвардии, тем более, что “в запасе” есть вертолеты морской авиации ВМСУ или армейской авиации сухопутных войск.

Например, Defense Express рассказывал, что 23 апреля этого года вертолеты Ми-14 ВМС Украины провели учения по поражению надводных целей авиационными бомбами.

Вертолет Ми-14 может принимать до 2000 килограммов боевой нагрузки

Морские авиаторы отработали маневр по преодолению ПВО условного противника, выход на боевое задание, поиск и уничтожение надводных целей методом практического бомбометания.

И такой сценарий вполне может пригодиться нашей авиации при действиях в Азовском регионе.

Морские авиаторы разворачивают полевой командный пункт для управления действиями вертолетов Ми-14

Или же , как отработали 2 июня этого года Вооруженные Силы Украины, когда проводили учения по отражению возможного десанта противника, – совместную атаку армейских вертолетов и МБАКов на десантные корабли условного противника.

Армейские вертолеты и МБАКи – довольно необычное сочетание наших Вооруженных Сил

“Пожежна команда” на випадок десанту РФ: які завдання відпрацьовує українська морська піхота

“Пожарная команда” на случай десанта РФ: украинская морская пехота отрабатывает задачи

Иван Киричевский

22 июня 2021,

Такой тип задач требует в первую очередь умение применить именно “наземные” рода оружия

После войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией одной из господствующих стала концепция “сетецентрической войны”, которая предусматривает, в частности гибкость и дифференциацию сил и средств при решении конкретной задачи. Простыми словами – “сетецентрическая” война требует от военачальника умения вовремя перегруппировать свои силы и средства в зависимости от того, как меняется замысел противника, и также – в зависимости от потерь, которые уже понесли свои силы от действий противника.

Похоже, именно по такому принципу готовится действовать морская пехота ВМС Украины в случае “войны” с Российской Федерацией в Черноморском регионе.

А базовое задание, которое отрабатывают наши морпехи – высадиться на неподготовленное побережье и выступить “пожарной командой”, что сдержать наступление русских войск на приморском направлении.

На фото – будущие офицеры-морские пехотинцы отрабатывают высадку с десантного катера “Сватово”, 11 мая этого года

Например, в воскресенье 20 июня пресс-служба Военно-Морских Сил Украины на своей странице в Facebook сообщила о проведенном тактические учения корабельной десантной группы, во время которых состоялись в частности боевые стрельбы из бортового вооружения кораблей по мишеням Tomato Killer, отработка группового перехода десантных кораблей и высадка морской пехоты при поддержке армейской авиации ВСУ.

К этому сообщению была прикреплена отдельная эффектная фотогалерея, которая может выступать отдельным источником информации.

Тактическая группа десантных кораблей ВМСУ направляется к месту проведения учений по высадке десанта

Официальную информацию можно прочитать в этом сообщении, поэтому мы сразу перейдём к “неофициальным” деталям, которые можно выяснить из сопроводительных документов.

Первой новацией этих учений можно считать тот факт, что наши ВМСУ отработали высадку десанта не только со специально предназначенных для этого плавсредств – десантного катера “Сватово” и среднего десантного корабля “Юрий Олефиренко”, но также – высаживали десант с борта артиллерийского катера проекта В -376, который вообще-то не предназначен для таких целей.

Вопреки классификации, вооружение артиллерийских катеров проекта В-376 – спаренная пулеметная установка калибра 12,7 миллиметров

Другая новация – тактическая группировка наших десантных кораблей шла без сопровождения патрульных катеров типа Island или МБАК. Поэтому, очевидно, мы и могли наблюдать на фото такой своеобразный эпизод, как ведение огня с СПГ-9, установленного на палубе малого разведывательного корабля “Переяслав”.

Это отнюдь не первая “десантная” миссия для малого разведывательного корабля “Переяслав” – в августе 2019 года этот корабль доставил персонал и технику 503 батальона морской пехоты в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 2019

Третья новация – если обычно наши морпехи отрабатывают высадку при поддержке ББМ “Казак”, БТР-3 или БТР-4, то на этот раз для поддержки действий нашей морской пехоты были использованы автомобили “Хаммер”, на которые были установлены пулеметы ДШК.

Линейка “Хаммеров”, выгруженных с СДК “Юрий Олефиренко”

Четвертая и видимо наиболее необычная новация – попытка использования учебно-боевых самолетов L-39 как средства огневой поддержки наших войск. В теории, “Альбатрос” имеет два узла подвески, на каждый из которых можно подвесить до 50 килограммов боевой нагрузки, например легкая авиабомба или блок неуправляемых авиационных ракет. На практике – Воздушные Силы преимущественно используют L-39 именно как “летающую парту”, а не как средство огневой поддержки войск.

Пара L-39 летит выполнять задачи по поддержке подразделений морской пехоты

Обобщить эти четыре пункта можем следующим образом: командование и личный состав морской пехоты ВМСУ готовился действовать в условиях, когда 1) Воздушные Силы смогут оказать поддержку с воздуха в крайне ограниченных “порциях” – то есть десантно-штурмовые вертолеты Ми-8 и вооруженые “летающие парты “L-39, и 2) применить для поддержки морского десанта” привычные “бронемашины” Казак “, или те же БТР-3 / БТР-4 будет невозможно, например, из-за критических потерь среди такого рода бронетехники, и 3) наши ВМСУ не смогут оказать поддержку с помощью боевых катеров, но тактическая обстановка потребует задействовать максимально возможное количество доступных плавсредств для доставки к условной линии фронта наших морпехов.

В целом, как отметили ВМСУ, эти учения были “подготовительные”, и были проведены успешно.

Похоже, вводные для проведения следующих учений морской пехоты ВМСУ будут еще более усложненные

В эту же канву ложатся и учения личного состава подразделений реактивной артиллерии Командования морской пехоты ВМСУ, о факте проведения которых стало известно сегодня , 22 июня.

Известно, что на полигоне “Широкий лан” расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» из состава артиллерии морской пехоты отработали поражения опорных пунктов, групп вражеской пехоты, колонн военной техники противника и тому подобное.

Морпехи готовятся к стрельбе из “Ураганов”

Свою стрельбу “Ураганы” выполняли с закрытых огневых позиций на дистанцию ​​более 10 километров. Отмечается, что задача этих учений были выполнены полностью и успешно.

Между прочим, сама последовательность таких учений – то есть сначала высадка десанта с кораблей тактической группы, и через два дня стрельбы реактивной артиллерии на “Широком лане” – могут указывать, что Командование морской пехоты готовится к действиям в условиях, когда вверенные ему подразделения окажутся разбросаны на значительных расстоянии и не смогут выполнять общую задачу на одном участке фронта.

Колонна морской пехоты ВМС Украины на марше, фото иллюстративное