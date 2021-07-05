 

Астрономы обнаружили космическое облако побольше нашей галактики

05.07.2021, 6:32, Новости дня
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Астрономы из университета штата Алабамы (США), исследуя скопление галактик Абель 1367, неожиданно для себя обнаружили гигантское облако горячего газа, размеры которого оказались значительно больше, чем у Млечного пути.

По предварительным оценкам, температура газа в зависимости от района облака, составляет от 10 тысяч до 10 миллионов градусов по Цельсию. Кроме того, масса облака примерно в 10 млрд больше, чем у нашего Солнца.

На самом деле, материи в облаке вполне достаточно, чтобы образовать отдельную галактику. Температура, как видим, также настолько высока, что посоперничает со звездами. Данный объект привлек внимание ученых и наверняка станет темой для дальнейших исследований астрономов.



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