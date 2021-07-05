Астрономы обнаружили космическое облако побольше нашей галактики

Астрономы из университета штата Алабамы (США), исследуя скопление галактик Абель 1367, неожиданно для себя обнаружили гигантское облако горячего газа, размеры которого оказались значительно больше, чем у Млечного пути.

По предварительным оценкам, температура газа в зависимости от района облака, составляет от 10 тысяч до 10 миллионов градусов по Цельсию. Кроме того, масса облака примерно в 10 млрд больше, чем у нашего Солнца.

На самом деле, материи в облаке вполне достаточно, чтобы образовать отдельную галактику. Температура, как видим, также настолько высока, что посоперничает со звездами. Данный объект привлек внимание ученых и наверняка станет темой для дальнейших исследований астрономов.