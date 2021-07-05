 

“Сценарии уже прописаны”: россиян предупредили об угрозе нового локдауна

05.07.2021, 6:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таким мнением поделился
директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций
Георгий Викулов. По его словам, “сценарии уже прописаны”, поэтому эпидемиологическую обстановку в стране необходимо стабилизировать к середине июля 2021 года.

Как отметил инфекционист, среди медиков смертность от коронавируса по-прежнему высока. Причина этого — повышенная нагрузка. Кроме того, борьбу с пандемией COVID-19 Викулов сравнил с военным положением.

Он выразил абсолютную уверенность в том, что если ситуация не стабилизируется, следует ожидать от властей ужесточения антикоронавирусных мер.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко заявлял, что руководство страны всегда старалось удержать баланс между нуждами бизнеса и системы здравоохранения. По его словам, это напрямую влияет на благополучие общества.

За минувшие сутки в России диагностировано 25 142 новых случая заражения коронавирусом, их общее число достигло 5 610 941. При этом успешно завершить лечение удалось 5 068 901 пациенту с диагностированным ранее COVID-19. Жертвами пандемии в России за все время стали 137 925 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / Скандалы: Запчасти потребовали откатов

09.06 / Скандалы: Миллионы на воздухе

26.11 / Уфолог обнаружил на Луне инопланетную базу

16.12 / Лукашенко назвал свою главную задачу на посту президента: Буду драться за Белоруссию

23.12 / Площадь позора

19.01 / Мнение: Победа Тихановской

25.09 / Профессор из Оксфорда пишет о живущих среди людей инопланетянах

26.08 / Люди-факелы

30.07 / Подборка сообщений из Белоруссии

29.07 / Ученые: Мужчины чаще женщин видят эротические сны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика