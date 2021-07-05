 

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 31

05.07.2021, 6:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо найдены тела 29 военнослужащих и двух гражданских, ранены 54 человека, сообщило издание «Инкуайрер».

«Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших. Наша поисково-спасательная операция все еще продолжается, 17 человек числятся пропавшими без вести. По свидетельствам очевидцев, несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю», – сказал командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес, передает ТАСС.

Отмечается, что многие находившихся на борту разбившегося самолета недавно закончили базовую военную подготовку. Военные направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам.

При этом три пилота и пять членов экипажа живы, но находятся в критическом состоянии.

На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / В бундестаге прошёл день памяти жертв холокоста

29.07 / Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

08.06 / Фесенко заявил, что Байден не отказывался от встречи с Зеленским из-за смены руководства НАК “Нафтогаз”

29.09 / «Мода» на Белоруссию на Западе проходит, и Москва это видит

05.03 / В РФ начали разработку новой брони для боевой техники

07.12 / Переговоры Британии с ЕС оказались под угрозой окончательного срыва

18.10 / Эрдоган обвинил Россию и США в поставках вооружения в Армении

21.01 / Флаг США вместо военных и Рузвельт вместо Джексона. Как Байден обустроил под себя Овальный кабинет

04.06 / “Задолбала уже своими Мальдивами”. Волочкова сфотографировалась в бикини на Мальдивах

19.10 / Подразделения ЦВО вернулись с учения ОДКБ в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика