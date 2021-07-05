Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 31

На месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо найдены тела 29 военнослужащих и двух гражданских, ранены 54 человека, сообщило издание «Инкуайрер».

«Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших. Наша поисково-спасательная операция все еще продолжается, 17 человек числятся пропавшими без вести. По свидетельствам очевидцев, несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю», – сказал командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес, передает ТАСС.

Отмечается, что многие находившихся на борту разбившегося самолета недавно закончили базовую военную подготовку. Военные направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам.

При этом три пилота и пять членов экипажа живы, но находятся в критическом состоянии.

На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар.