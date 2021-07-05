Украинцы обрушились с критикой на посла в Британии

Украинские граждане раскритиковали в соцсетях посла своей страны в Великобритании Вадима Пристайко за то, что он не отреагировал на сравнение контура карты Украины с грязным пятном.

Многих жителей страны разочаровало, что Пристайко не смог дать «достойный ответ». Один из пользователей заявил: «Наше му-му не нашло слов!?». Он предположил, что Пристайко «потому и на посту, потому что своих слов не имеет». Высказывалось предположение, что Пристайко плохо владеет английским языком. Украинцы пожаловались, что «опять опозорились на весь мир».

Украинский блогер Алена Яхно выразила возмущение тем, что посол только улыбался в ответ на оскорбительное сравнение, а потом стал «что-то блеять на ужасном английском», передает РИА «Новости».

Напомним, ведущая телешоу «Доброе утро, Британия» Кейт Гэрруэй, когда в ее передаче принимал участие Пристайко, сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном.