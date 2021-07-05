Некогда горы в Норвегии достигали 10 тыс. метров в высоту

Ученые предполагают, что много миллионов лет назад Эверест вовсе не был самой высокой точкой планеты. Его высота сегодня, напомним, составляет 8849 м над уровнем моря. Но в Норвегии были горы, которые достигали и десяти тысяч метров.

Известно, что горы в Норвегии образовались в результате столкновения Европы и Гренландии, которое произошло примерно 425 млн лет назад.

Доказательств тому немного, но они есть, говорят ученые. Например, на этой территории можно найти множество мелких алмазов, которые могли образоваться и выйти на поверхность только в результате таких значительных тектонических сдвигов. Кстати, и толщина земной коры под горными хребтами Норвегии самая большая, что также указывает на то, что в свое время они были самыми высокими.