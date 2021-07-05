Эксперты рассказали о проблемах, обнаруженных в предварительной версии Windows 11

Операционная система Windows 11 только-только вышла в свет, а эксперты уже успели составить целый список проблем, обнаруженных в предварительной версии.

В частности, инсайдеры, участвовавшие в тестировании, жалуются, что не могли установить новую операционную систему так просто, как об этом говорит разработчик. Напомним, что в Microsoft сообщали, что «одиннадцатка» запросто зайдет на компьютер любой конфигурации. Однако опытные пользователи почувствовали, как сложно это сделать, не имея четко описанных требований к компьютерной системе.

Также ряд нареканий касались проводника, который оказался не таким удобным, как в уже знакомой ОС Windows 10. Были и другие проблемы, говорят инсайдеры.