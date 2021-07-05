 

Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на смартфоне

05.07.2021, 5:38, Новости дня
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Павел Мясоедов, руководитель компании «ИТ-Резерв» советует внимательно отнестись к помехам и задержкам в прохождении сигнала, если они постоянно возникают на смартфоне во время вашего разговора с другими абонентами.

Не исключено, что в этот момент ваш смартфон прослушивают, утверждают эксперт. Разумеется, сами помехи могут возникать по разным причинам. Но если это происходит постоянно в разных локациях и во время разговоров с разными людьми, то причина точно не в плохом сигнале.

Кроме того, если к разговору подключается третье лицо, обычно значительно вырастает потребление электроэнергии. Батарея начинает садиться намного быстрее, чем обычно. Однако в режиме ожидания аккумулятор продолжает держать долго.



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