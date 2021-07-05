Песков рассказал, почему Байден не может выстраивать добрые отношения с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американский президент Джо Байден не может выстраивать добрые отношения с Москвой, так как в США такая риторика не воспринимается.

«Президент США, к сожалению, не может сказать, что нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией. И максимум, что мы слышим, это то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное, мы их накажем, если что. Ведь мы слышим по-прежнему именно такую риторику, потому что в Америке просто невозможно говорить о хороших отношениях с Россией», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

Песков отметил, что президент США имеет обременение в виде других ветвей власти и мнения политистеблишмента, не допускающего конструктива в отношениях с Москвой. «Второе, это проблема, с которой неоднократно уже мы сталкивались. Дело в том, что президент Путин, он, когда он что-то говорит, он это и имеет в виду. И когда он это имеет в виду, он потом это реализует в жизнь, по возвращению домой», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

«В данном случае президент Соединенных Штатов, он имеет определенное обременение в виде других ветвей власти. И в виде, скажем так, мнения политистеблишмента у себя дома, который не допускает какого-либо конструктивизма в отношении с русскими», – добавил он.

По его словам, РФ только слышит от США, что они будут говорить с русскими там, где посчитают необходимым, а главное, накажут, если что.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что атмосфера Женевы была конструктивная и ориентирована на диалог тех, кто по многим вопросам имеет диаметрально противоположные позиции. Как подчеркнул Песков, «Конструктивизм» на саммите Россия-США в Женеве все-таки доминировал. Может ли этот конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет», – сказал он.

«Первое, это есть, конечно, очень сильная инерционность в межгосударственных делах. Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные, и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени», – добавил представитель Кремля.

Саммит РФ – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов РФ и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.