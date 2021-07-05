 

Консульства Турции, Пакистана и Ирана закрылись в Афганистане

05.07.2021, 5:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В городе Мазари-Шариф в Афганистане из-за ситуации с безопасностью в регионе временно приостановили работу консульства Турции, Пакистана и Ирана, сообщают СМИ.

Дипломаты уехали в Кабул. Власти провинции Балх, в которой находится Мазари-Шариф, заверили, что обеспечивали охрану дипломатических объектов. Кроме того, источник 1TV News сообщил, что Узбекистан, Казахстан и Туркменистан ограничили выдачу виз афганцам из-за соображений безопасности. Посольство США в Кабуле заявило, что закрываться не планирует, но собирается «корректировать» численность персонала, передает РИА «Новости».

Напомним, страны НАТО выводят войска из Афганистана. Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить поле боев с запрещенным в РФ движением «Талибан». Власти Афганистана заявили о безрезультатности переговоров с талибами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Руслан Щербань: После убийства отца я месяц не разговаривал ни с кем. Младший брат Женя вообще разговаривать перестал

27.08 / Американский генерал оценил способность РФ нацеливать ракеты

13.11 / Россия договорилась с Южной Кореей о производстве вакцины «Спутник V»

29.03 / Sunday Times – истина где-то рядом — США намерены раскрыть тайну НЛО в июне

26.07 / В Минобороны Украины назвали сумму премий за ликвидацию российской техники

29.03 / “Красная” эпидемическая зона Украины расширилась до 11 регионов – данные Минздрава

11.06 / “Любила”. Хлывнюк из “Бумбокса” и Чемеров The Gitas презентовали видео на вторую совместную песню. Видео

27.01 / Twitter тестирует программу для борьбы с дезинформацией

30.03 / Аккаунт Минобороны в Facebook подвергся атаке ботов из Мьянмы

08.03 / В Беларуси за решеткой по политическим мотивам содержатся 49 женщин – правозащитники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика