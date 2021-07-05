Консульства Турции, Пакистана и Ирана закрылись в Афганистане

В городе Мазари-Шариф в Афганистане из-за ситуации с безопасностью в регионе временно приостановили работу консульства Турции, Пакистана и Ирана, сообщают СМИ.

Дипломаты уехали в Кабул. Власти провинции Балх, в которой находится Мазари-Шариф, заверили, что обеспечивали охрану дипломатических объектов. Кроме того, источник 1TV News сообщил, что Узбекистан, Казахстан и Туркменистан ограничили выдачу виз афганцам из-за соображений безопасности. Посольство США в Кабуле заявило, что закрываться не планирует, но собирается «корректировать» численность персонала, передает РИА «Новости».

Напомним, страны НАТО выводят войска из Афганистана. Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить поле боев с запрещенным в РФ движением «Талибан». Власти Афганистана заявили о безрезультатности переговоров с талибами.