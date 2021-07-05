 

Безос покидает пост гендиректора Аmazon

05.07.2021, 5:18, Новости дня
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С понедельника Джефф Безос покидает пост гендиректора Аmazon, его место займет Энди Джесси, сообщают информационные агентства.

Безос выбрал для ухода символичную дату – 5 июля 1994 года была основана компания Аmazon, начинавшая как сайт, торгующий книгами. Сейчас суммарная капитализация компании превышает 1,7 трлн долларов. 57-летний Безос останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций. Он намерен уделять больше времени других активам, среди которых газета The Washington Post и космическая компания Blue Origin, передает РИА «Новости».



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