Безос покидает пост гендиректора Аmazon

С понедельника Джефф Безос покидает пост гендиректора Аmazon, его место займет Энди Джесси, сообщают информационные агентства.

Безос выбрал для ухода символичную дату – 5 июля 1994 года была основана компания Аmazon, начинавшая как сайт, торгующий книгами. Сейчас суммарная капитализация компании превышает 1,7 трлн долларов. 57-летний Безос останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций. Он намерен уделять больше времени других активам, среди которых газета The Washington Post и космическая компания Blue Origin, передает РИА «Новости».