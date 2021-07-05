 

Realme и Kodak совместно выпустят смартфон

05.07.2021, 4:44, Новости дня
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Как стало из достоверных источников, компании Realme и Kodak сотрудничают в создании новой модели смартфона. Китайский производитель достиг договоренности с японской компанией, которая до сего времени не занималась мобильными гаджетами.

Зато японский Kodak является непревзойденным мастером в области фото- и видеотехники. Его камеры славятся на весь мир, напоминают эксперты.

Инсайдеры также информировали, что дело касается выпуска новой модели Realme GT 5G Master Edition, которая уже была анонсирована и о которой достаточно много писали интернет-СМИ. Ожидается, что благодаря такому сотрудничеству, указанная модель смартфона получит отличный блок камер. Это может стать чуть ли ни основным конкурентным преимуществом нового гаджета.



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