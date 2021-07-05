Стало известно, какие устройства 11 августа представит корейский Samsung

Как сообщили представители корейской компании «Самсунг», в августе состоится масштабная презентация сразу нескольких видов устройств, выпущенных под этим брендом. Речь идет о смартфонах, умных часах и других гаджетах.

Также представители компании подтвердили ранее распространенную в СМИ информацию о дате презентации. Это событие действительно запланировано на 11 число.

В этот день общественности будут представлены новые модели смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 и смарт-часы Galaxy Watch 4. Также производитель покажет беспроводные наушники Galaxy Buds 2. С кратким техническим описанием всех этих устройств уже можно ознакомиться в сети. Информация о них больше не является тайной.