Более 50 частных домов подтопило в Крыму из-за ливней

В Бахчисарайском районе Крыма в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений, сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Крыму Аркадий Ожигин.

«Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов», – передает его слова РИА «Новости».

Ожигин при этом отметил, что ситуация находится под контролем.

«Группировка сил наращивается. В том числе будет предусмотрено ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», – сказал он.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, в районе подтопления возведена дамба.

«Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселен», – сказал он.

Также в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.

Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.