 

Врач рассказала о симптомах индийского штамма COVID

05.07.2021, 4:25, Новости дня
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Индийский штамм коронавируса зачастую вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, также симптомом этого заболевания может быть нарушение слуха, сообщила кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Если слабым звеном в организме является желудочно-кишечный тракт, то он обязательно отреагирует <…>. И нельзя забывать, что 80 процентов ткани иммунной системы находится в кишечнике, поэтому априори эта система будет реагировать», – приводятся в Telegram-канале радио Sputnik слова Павловой.

Необычным симптомом индийского штамма врач назвала нарушение слуха. Об этом ранее говорили и другие ученые.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в РФ приходятся на индийский штамм.



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