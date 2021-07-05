Врач рассказала о симптомах индийского штамма COVID

Индийский штамм коронавируса зачастую вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, также симптомом этого заболевания может быть нарушение слуха, сообщила кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Если слабым звеном в организме является желудочно-кишечный тракт, то он обязательно отреагирует <…>. И нельзя забывать, что 80 процентов ткани иммунной системы находится в кишечнике, поэтому априори эта система будет реагировать», – приводятся в Telegram-канале радио Sputnik слова Павловой.

Необычным симптомом индийского штамма врач назвала нарушение слуха. Об этом ранее говорили и другие ученые.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев заражения коронавирусом в РФ приходятся на индийский штамм.