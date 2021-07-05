«Необходимо принимать решение — переселять жителей или нет»

Экологи — о ртутной катастрофе в Усолье-Сибирском и возможности спасти город.



Водосточная труба в Усолье-Сибирском. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

13 июня «Новая газета» опубликовала спецрепортаж из Усолья-Сибирского — города-крематория, где третий год действует режим ЧС. Из-за распада химзавода-гиганта «Усольехимпром», на площадке которого сосредоточено более 2 млн тонн отходов наивысшего класса опасности (включая сотни тонн ртути), в городе загрязнены воздух, почвы, погибает Ангара. Жители массово страдают от онкозаболеваний.

Через три дня после публикации промплощадку «Усольехимпрома», на которой ФГУП «ФЭО» (Федеральный оператор по обращению с отходами I и II класса опасности, подразделение «Росатома». — Ред.) проводит работы по рекультивации, посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент РАН Александр Сергеев.

«Сейчас на этой площадке мы можем уже говорить не только о решении экологических проблем, но и о дальнейшем ее экономическом развитии», — сказал губернатор.

Однако, по мнению независимых экологов, следящих за ситуацией в Усолье-Сибирском, говорить о решении экологических проблем рано. Более того, деятельность ФЭО вызывает у специалистов множество вопросов.

Специалисты рассказывают «Новой газете», что не так с проводимыми работами и что нужно сделать, чтобы ликвидировать загрязнение и остановить химическое заражение города.

Василий Рябинин

бывший сотрудник Росприроднадзора, вскрывший масштабы экологической катастрофы в Норильске

— Все крупные российские промышленные предприятия, которые я видел, проходили последнюю модернизацию в 1980-е годы. Это большая проблема России.

На площадке «Усольехимпрома» находятся тонны хвостов производств с высоким содержанием ртути, перерабатывать которые сегодня нерентабельно. Подобные ситуации повсеместны на многих российских заводах-гигантах. Например, в Ачинске работает глиноземный комбинат, где находится огромное хвостохранилище (комплекс сооружений и оборудования для хранения или захоронения отвальных отходов. — Ред.) высотой в несколько десятков этажей. С ним никто ничего не делает. Тенденция такова, что

как только на предприятии вырабатывается месторождение, его сразу закрывают, банкротят, никто не производит очистку территории. На этом большой бизнес умывает руки.

О случаях применения санкций за серьезные нарушения, повлекшие за собой вред экологии, ни к одному из предприятий я не знаю. Исключением является разлив дизельного топлива в Норильске, но это случилось только из-за широкой огласки. Кроме дизтоплива, которое однажды пролилось в реку, туда постоянно поступают загрязненные сточные воды. Сегодня я связался с коллегами оттуда, они рассказали, что река снова окрасилась в красный цвет. Подобное будет продолжаться, пока государство не займет более серьезную позицию в вопросах экологии.

Насколько качественно ФЭО проводит работы по демеркуризации (удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных. — Р. Х.) в Усолье-Сибирском, никто не знает. Важно, чтобы мониторингом занимались независимые специалисты. Сегодня таких мало.

Химический реагент на брошенной территории завода «Усольехимпром». Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Экологических проблем в РФ много. Они будут накапливаться, потому что сегодняшние ошибки не исправляются. Причина также в том, что в стране практически не осталось хороших специалистов в прикладной химии, сегодня они — это штучный товар.

Проблема также в том, что, как показала катастрофа в Норильске,

Росприроднадзор сильно аффилирован с государственными структурами. Чем дальше от Москвы находится промышленный объект, тем менее эффективно там работает российское законодательство.

Усолье-Сибирское — это удаленный город. Если кто-то разольет солярку в Москву-реку, законодательство будет очень хорошо работать, а если подобное случится на Севере, где разливы происходят постоянно, или на Дальнем Востоке, никто не заметит этого, а если заметит, то закроет глаза, закон здесь не работает: ну случился разлив — и ладно, подумаешь, в этой тундре все равно никто не живет.

В госструктурах низкие зарплаты сотрудников, поэтому туда очень сложно набрать толковых людей и вырастить грамотных специалистов. Если такие появляются, их тут же забирают на работу крупные корпорации, которые платят своим сотрудникам больше установленных минимумов. Наше законодательство не считает нужным хорошо оплачивать труд работников на таких объектах, как «Усольехимпром». Если бы их обеспечили достойной зарплатой, они не брали бы взятки и не шли бы на преференции. Тогда экологическая ситуация в стране улучшилось бы. К сожалению, этого не происходит.

На промплощадке не может быть сейчас все хорошо. Надо смотреть, в каком состоянии находится ртуть «Усольехимпрома». Ее необходимо добыть, переработать и получить готовый продукт. Проблема в том, что эти мероприятия очень нерентабельны — объемы накопленных отходов здесь колоссальны. Логично построить завод и перерабатывать на нем отходы для последующего производства ламп или других приборов и параллельно перерабатывать загрязнения «Усольехимпрома», но вопрос заключается в том, насколько верно будет реализована работа.

То, что на «Усольехимпроме» разносится ветрами (имеется в виду разносимый ветром шлам со шламонакопителя «Усольехимпрома». — Ред.) на город, это нарушение российского законодательства. Там должны примениться меры, которые исключат эту проблему, вредящую здоровью населения. Можно применить и другие меры для спасения жителей Усолья-Сибирского от накопленных отходов. Например, засеять прилегающую к площадке «Усольехимпрома» территорию растительностью, которая будет удерживать химикаты, после чего выяснить, насколько эффективна эта мера. Затем необходимо будет принять решение — переселять жителей на новое место или нет. Эта мера, естественно, будет нерентабельной, но если угроза для здоровья людей серьезная и их здоровье действительно важно, она будет оправданна.

Олег Иванов

руководитель межрегиональной экологической организации «Зеленый фонд», экс-председатель общественного совета при Минприроды Калининградской области

— Ртуть, попадая в Ангару через промливневый коллектор бывшего «Усольехимпрома», не исчезает, не растворяется. Она распространяется по речному течению, накапливается в рыбе. Не зря глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила ситуацию в Усолье-Сибирском по части последствий с Чернобылем. Даже если работы по ликвидации отходов будут проведены качественно, экологические проблемы будут оставаться здесь еще долго.

ФЭО провел работы по локализации нефтяной линзы вдоль Ангары. Было установлено шпунтовое ограждение, которое, по словам руководителей ФЭО, исключает поступление загрязнений в Ангару. Но в ноябре 2020 года стало известно, что установка шпунта не решила проблему — тонны нефтепродуктов, загрязненные грунтовые и поверхностные воды продолжили поступать в реку.

«Экологический оператор» провел первоочередные работы по рекультивации площадки «Усольехимпрома» — это демонтаж цеха ртутного электролиза, ликвидация скважин с опасными веществами и установка шпунтовой завесы. Работы не в полной мере отвечали требованиям природоохранного законодательства. Кроме того, планы по проведению работ не были согласованы с заказчиком.

Жители Усолья-Сибирского хотят жить в благоприятных экологических и экономических условиях. Чтобы обезопасить их, площадка «Усольехимпрома» должна быть в самое ближайшее время очищена от отходов. На ней должно заработать экологически чистое производство с рабочими местами. Никакой долгосрочной переработки отходов первого и второго класса опасности в Усолье-Сибирском быть не должно.

Переселять целый город в другое место нельзя. Необходимо просто привести промплощадку «Усольехимпрома» и прилегающую к ней территорию в порядок с помощью мобильных установок по переработке химических отходов.

Михаил Пастухов

эколог, старший научный сотрудник Института геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН (Иркутск), кандидат биологических наук

— Ртуть «Усольехимпрома», поступая в Ангару, раньше обильно оседала в донных осадках. В период работы цеха ртутного электролиза (1970–1998 годы.— Ред.) практически на каждом участке Братского водохранилища водилась рыба с превышениями ПДК по ртути. После закрытия цеха ситуация с загрязнением рыбы в средней и нижней частях водохранилища улучшилась. При этом верхняя часть водоема оставалась достаточно загрязненной.

На участке Ангары от Осинского залива до Усолья-Сибирского водится рыба с высокими концентрациями ртути в мышцах и тканях — это прежде всего лещ, который по месту обитания связан с донными осадками: по данным на 2018 год, превышения ПДК по ртути в рыбе составила 70%. В то же время плотва и сорога стали чище. Эта рыба обитает на тех участках реки, где наиболее токсичной и опасной формы ртути (метиловая ртуть. — Р. Х.) скапливается немного.

Если говорить про «Усольехимпром», то ситуация с загрязнением территории здесь вряд ли изменилась в лучшую сторону, потому что при проведении демеркуризации концентрация ртути, как правило, увеличивается. В дренажных канавах и других технических выпусках бывшего «Усольехимпрома» количество ртути превышает нормы для водоема рыбохозяйственного значения, которым является река Ангара, и питьевого водоснабжения.

Ртуть поступает в Ангару в том числе вместе с талыми водами, когда случается смыв загрязнений с площадки «Усольехимпрома» и поверхностного стока.

Мы проводили анализ талых вод — концентрации ртути в них достаточно высокие: снег на поверхности шламонакопителя тает, и образовавшаяся вода вместе со шламом стекает в Ангару.

В том числе поэтому шламонакопитель, который находится в нескольких километрах от реки, необходимо изолировать, но это вряд ли возможно — работы требуют огромного бюджета: ртуть на шламонакопителе находится в сульфидной форме, перерабатывать такой шлам сложно. Но мы обнаружили, что около 3% ртути на объекте мобильна: она мигрирует и накапливается в биоте (совокупность живых организмов, объединенных общей областью обитания. — Ред.). Также вокруг шламонакопителя мы фиксировали огромные превышения ПДК по ртути в грибах. В двух километрах от объекта находятся сельскохозяйственные поля, на которых выращивают овощные и зерновые культуры.

Чтобы переработать ртуть в почве под цехом ртутного электролиза, нужно было поставить небольшую сборную установку, построить саркофаг и с помощью этого оборудования оправдать затраты на демеркуризацию, а потом остаться в прибыли, продав готовый продукт. Но этого сделано не было. Проблем в Усолье-Сибирском много. Мне кажется, что работы по утилизации отходов в Усолье-Сибирском растянутся на долгие годы. Причем это возможно в только в том случае, если исполнитель будет действительно заинтересован в качественном результате, а не просто отчитается перед президентом, что после демонтажа цеха ртутного электролиза все в Усолье-Сибирском стало хорошо. Сегодня все далеко не хорошо.

Необходимо провести рекультивацию промплощадки «Усольехимпрома» и прилегающей к ней территории. Все техногенные объекты нужно где-то захоронить. Эти процессы будут происходить длительное время.

Других загрязнителей в Усолье-Сибирском тоже много: по всем хлорорганическим отходам на промплощадке «Усольехимпрома» и в окружающей среде имеется превышение ПДК. Довольно большой состав неорганических соединений и некоторых тяжелых металлов, включая уран, присутствует в сточных водах, которые поступают в Ангару.

Прекращение сброса загрязненных стоков с веществами техногенного происхождения — основная задача, которую должен сделать человек. При этом самоочищающая функция Ангары довольно высокая: река пока самостоятельно справляется с поступающими загрязнителями. Необходимо сохранить то, что осталось. Это самое главное. Байкальская и Ангарская экосистемы — очень хрупкие, техногенные воздействия могут повлечь исчезновение животных. Уже пропала выдра, практически не стало тайменя, осетра и линка.

В регионе сосредоточены стратегические запасы пресной воды России, поэтому контроль над водными объектами необходимо усилить.

Наверняка будет представлен отчет Путину о том, что Усолье-Сибирском стало чистым, хотя мы (имеются в виду представители Института геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН. — Ред.) имеем совершенно другие данные. Но никто не хочет, чтобы мы давали объективную картину ситуации в Усолье-Сибирском, поэтому нас никто не слышит, с нами не связываются. Независимый контроль здесь отсутствует.

Серьезным источником вторичного загрязнения является почва. Необходимо делать рекультивацию не только точечных источников, но и всей территории «Усольехимпрома», чтобы обезопасить население Усолья-Сибирского. Эти работы там не планируют делать — по крайней мере, у меня нет таких сведений.

Переселить город подальше от «Усольехимпрома» нереально. Финансово и по другим причинам это невозможно. Поэтому выход здесь один — нужно поскорее очистить загрязненную территорию.

«Усольехимпром» — как разрушенный город после атомной войны.

Его необходимо полностью убрать вместе со всеми сооружениями и зданиями, которые там находятся, чтобы обезопасить жителей города от накопленного вреда, и построить там экологически чистое производство с рабочими местами. Это очень сложная работа, стоящая больших денег, но ее нужно сделать и избавиться от проблемы, а не растягивать ее на десятилетия.

Завод по переработке отходов I и II класса опасности необходим, но временный: он быстро переработает отходы «Усольехимпрома» и закроется. Может быть, это вложение не совсем эффективное, но, по крайней мере, завод не будет накапливать загрязнения и вредить населению. Это наиболее правильный выход из положения, который пойдет на пользу людям и экологии.

Риза Хасанов

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