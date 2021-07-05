 

В Сирии заявили, что США вывезли в Ирак более 40 машин с нефтью и пшеницей

05.07.2021, 4:04, Новости дня
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Американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 45 грузовиков и бензовозов с нефтью и пшеницей, информирует сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.

Согласно источникам агентства, колонна из 45 грузовиков и бензовозов с пшеницей и нефтью выехала из сирийской провинции Эль-Хасаке на север Ирака через незаконно действующий пограничный КПП «аль-Валид», информирует РИА «Новости».

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США по большому счету уже потеряли Сирию, поскольку Башар Асад, победивший на выборах 26 мая, имеет поддержку подавляющего большинства сирийцев и контролирует более 70% территории страны.



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