Жертвами крушения военного самолета на Филиппинах стали 50 человек

На Филиппинах число погибших при крушении самолета ВВС страны увеличилось до 50 человек, сообщил официальный представитель вооруженных сил Эгард Аревало.

Прежде СМИ со ссылкой на заявление минобороны Филиппин сообщали о 45 жертвах, из которых трое погибли на земле. Аревало сообщил, что найдены тела еще пяти военных. Таким образом, погибли 47 военных и трое гражданских, 49 военных и четверо гражданских пострадали, госпитализированы 32 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABS CBN.

Напомним, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар. На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро.