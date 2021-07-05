 

Жертвами крушения военного самолета на Филиппинах стали 50 человек

05.07.2021, 4:04, Новости дня
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На Филиппинах число погибших при крушении самолета ВВС страны увеличилось до 50 человек, сообщил официальный представитель вооруженных сил Эгард Аревало.

Прежде СМИ со ссылкой на заявление минобороны Филиппин сообщали о 45 жертвах, из которых трое погибли на земле. Аревало сообщил, что найдены тела еще пяти военных. Таким образом, погибли 47 военных и трое гражданских, 49 военных и четверо гражданских пострадали, госпитализированы 32 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABS CBN.

Напомним, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар. На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро.



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