 

Китайские производители решили создать конкурентов видеокартам GeForce и Radeon

05.07.2021, 3:50, Новости дня
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Похоже, у компании NVIDIA появляется китайский конкурент. Как стало известно, на рынок должны выйти китайские видеокарты Jingjia Micro JM9, которые должны стать достойным заменителем для GeForce GTX 1080.

Как поясняют эксперты, вряд ли китайцы полностью затмят своими видеоускорителями GeForce и Radeon. Скорее всего, им удастся всего лишь обеспечить приближающиеся к лучшим образцам аналоги. Однако цена может сыграть решающую роль при выборе пользователя.

По крайней мере, на территории самого Китая их собственные продукты будут стоить значительно дешевле. Впрочем, о ценах пока ничего не сообщается, так что это всего лишь предположения, основанные на опыте специалистов по рынку электроники.



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