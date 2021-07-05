Тюнингованный смартфон Huawei Mate 40 Pro оценили в 71 тысячу долларов

Компания Caviar взяла флагманскую модель смартфона Huawei Mate 40 Pro, оформила его драгоценными камнями и благородными металлами, после чего стоимость устройства выросла до невероятных высот.

Уникальный тюнингованный смартфон оценили в 71 000 американских долларов. Разумеется, ни о каком массовом производстве и речи быть не могло. Всего-то таких аппаратов выпущено восемь штук.

При этом в компании утверждают, что все восемь смартфонов уже заказаны. Напомним, что ранее в сети появилось сообщение об использовании при производстве смартфонов «Хуавей» процессоров Qualcomm, а также об установке на них операционной системы HarmonyOS.