Мнение: Россия отходит от западных ценностей

Новая Стратегия национальной безопасности направлена в первую очередь на защиту России от влияния США и других западных стран, пишет Der Standard. Как утверждает издание, документ знаменует дальнейший отход России от ценностей западных демократий. (с)

"Западные ценности" – Набор пропагандистских клише прикрываясь которыми группа стран осуществляет прямые или непрямые агрессии против других стран с целью их подчинения, порабощения и системного ограбления.

Если не вы не хотите, чтобы вашу страну подчиняли и грабили "носители западных ценностей", то ваш отход от "западных ценностей" неизбежен.

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