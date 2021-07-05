 

Мнение: Россия отходит от западных ценностей

05.07.2021, 3:38, Разное
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Новая Стратегия национальной безопасности направлена в первую очередь на защиту России от влияния США и других западных стран, пишет Der Standard. Как утверждает издание, документ знаменует дальнейший отход России от ценностей западных демократий. (с)

"Западные ценности" – Набор пропагандистских клише прикрываясь которыми группа стран осуществляет прямые или непрямые агрессии против других стран с целью их подчинения, порабощения и системного ограбления.
Если не вы не хотите, чтобы вашу страну подчиняли и грабили "носители западных ценностей", то ваш отход от "западных ценностей" неизбежен.

Источник: Colonel Cassad



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