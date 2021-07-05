Мнение: О тупом и ещё тупее «отмазе» Лаврова

Ну кто же знал, что знаменитое на весь мир «Д…, б…!» в исполнении непревзойдённого мастера дипломатических загогулин Сергея Лаврова так быстро превратится из эмоциональной реплики в самый настоящий принцип работы и де-факто девиз отечественного внешнеполитического ведомства!

Которое стахановскими темпами рождает один конфуз за другим. Теперь случилось вот что…

Российский министр по внешним делам Сергей Лавров отметился очередной протокольной антиамериканской статьёй «О праве, правах и правилах». Обычное чиновничье бла-бла-бла по поводу, которое никто бы в мире и не заметил, кроме совсем уж узких специалистов, кабы не один пассаж.

«В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом . Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещённой Европе». Идёт атака на основы всех мировых религий , на генетический код ключевых цивилизаций планеты», – на голубом глазу заявил глава российской дипломатии в статье (подчёркивания – мои, А.Н.). В общем, 101-е доказательство особой злокозненности Запада. Но… промашка вышла.

Любой мало-мальски умный человек при словах, что на Западе «в рамках учебных программ детей убеждают в бисексуальности Христа» не может не насторожиться. Кто бы спорил, западное школьное #образование порой тесно переплетено с религиозным воспитанием, где-то читают Закон Божий, где-то религиоведение, где-то могут и Тору или Коран изучать. Но всё же глумление над основным догматом одной из главных мировых религий, да ещё в рамках учебных программ – это перебор даже для насквозь толерантного Запада.

Потому умные люди быстро выяснили, что истоки такого утверждения произрастают из вирусного ролика на Тик-Токе, где ребёнок сначала на камеру назвал Иисуса Христа бисексуалом, ибо Он любит и мужчин, и женщин, затем небинарной персоной – носит платье, будучи мужчиной, – а потом заявил, что услышал это в школе. Ролик, кстати, из цикла «Детский лепет», что составляет отдельный нюанс.

Говоря по простому, главу российской дипломатии публично уличили во вранье, причём настолько мелком и бессмысленном, что это как-то даже неудобно…

Разумеется, министра тут же начали «отмазывать» подчинённые. И в первую очередь – говорящая (но, к сожалению не думающая) голова российского МИД Мария Захарова. По её словам, уважаемый человек и маститый автор ничего не придумал и опирался вовсе не на ролик из Тик-Тока. Якобы основой для его слов послужила публикация в западных СМИ, а конкретно на новостном христианском портале «Christian Today» с 3 млн уникальных посетителей в месяц. И в этой публикации говорится о подготовленной Шотландским профсоюзом школьных учителей постановке, в которой Иисус представлен трансгендером .

Ну, да, трансгендер или бисексуал – какая, в сущности, разница! Главное, что прилагательное «школьный» в наличии. И для тех, кто не любит ходить по ссылкам, а верит на слово, вопрос был бы закрыт. Но…

Увы, «отмазка» получилась ещё хуже «косяка». Во-первых, в этой публикации говорилось о мероприятии «School’s Almost Out! Celebrate Pride», организованном профсоюзом учителей Шотландии, на котором зачитали «Евангелие от Иисуса, Царицы Небесной, написанное Джо Клиффордом, мужчиной, который идентифицирует себя как женщину и переосмысливает Иисуса как транс-женщину ». Во-вторых, портал Christian Today как раз и возмущался, что учителя, пусть и в свободное от работы время , позволяют себе такое.

То есть, по факту в этой публикации:

1. Речь не про школьную программу, как сообщил в статье Сергей Лавров, а про сугубо внешкольное мероприятие шотландского профсоюза учителей, предназначенное исключительно для педагогов и посвящённое наступившим каникулам. Более того, про мероприятие чисто виртуальное, с аудиторией аж в семь человек.

2. Иисуса пытались представлять трансгендером, а Сергей Лавров сообщил в статье про бисексуала. То есть, его слова ближе к тем, что звучали на Тик-Токе, а не к тем, что появились на странице небольшого христианского интернет-издания: 3 млн уников в месяц – это уровень топового блогера ЖЖ, не более.

3. Речь исключительно про Шотландию, считать которую самостоятельной страной – это уже совсем извращённую фантазию нужно иметь.

Но целый Департамент информации и печати МИД РФ, потратив несколько дней на поиски, не смог выцепить из бескрайнего интернета ничего более существенного в подтверждение слов своего министра. Отчего его статья засверкала новыми акцентами, а её автор повторно сел в лужу.

В общем, всё как в классическом анекдоте про армянское радио: «Да, всё почти так, только не Закарян, а Калантарян. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл».

И вот если таков нынешний интеллектуальный уровень российского МИД, то каких ещё великих свершений на внешней арене нам ждать?

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