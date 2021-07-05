 

«ВкусВилл» удалил рекламу с ЛГБТ-парой и извинился за нее

05.07.2021, 3:14, Разное
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Сеть магазинов «ВкусВилл» удалила со своего сайта рекламу, героями которой стала ЛГБТ-пара. Компания извинилась за публикацию, которая является «отражением каких-либо политических или социальных взглядов».

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой», — говорится в сообщении, опубликованном место рекламы.

30 июня «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья» о своих покупателях, среди героев была ЛГБТ-семья, состоящая из четырех женщин: двух дочерей и их мам.

Представители «Вкусвилла» отмечал, что несмотря на необходимость присвоить статье рейтинг 18+, компания решила «рассказать о реальных семьях покупателей», чтобы не быть лицемерной. Как рассказывали в компании, героиням статьи и «ВкусВиллу» начали угрожать.

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Источник: Новая газета



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