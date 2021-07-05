 

Возросло число жертв крушения военного самолета на Филиппинах

05.07.2021, 3:12, Новости дня
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При крушении военного самолета на юго-западе Филиппин погибли 45 человек, ранее сообщалось о 31 погибшем, передает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

По данным ведомства, погибли 42 человека на борту самолета и еще три на земле. Выжили в авиакатастрофе, по предварительным данным, 49 военнослужащих, поисковая операция продолжается в районе падения самолета, передает РИА «Новости».

На борту находились 96 военных из города Кагаян-де-Оро, самолет разбился при попытке сесть на остров Холо в провинции Сулу. По информации ВВС республики, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего вспыхнул пожар.



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