 

Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Техасе

05.07.2021, 3:12, Новости дня
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В городе Форт-Уэрт (Техас, США) произошла стрельба, пострадали восемь человек, информирует полиция.

Их доставили в больницу, жизни пострадавших находятся вне опасности. Стрельба произошла возле автомойки, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC DFW.

Случаи стрельбы в общественных местах и на улицах в США – не редкость. Так, в Сент-Луисе в июне произошла череда жестоких столкновений со стрельбой, в которых погибли около 10 человек, около 50 пострадали.



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