Мантуров оценил идею запрета пластиковых пакетов

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для запрета пластиковых пакетов в РФ требуется создание производства других видов упаковки, но в принципе он не против такого запрета.

Он отметил, что не следует «принимать решение одномоментно». По его словам, сейчас «полный запрет» грозит «необоснованными издержками для производителей, предприятий торговли». В результате пострадают и потребители. Кроме того, возникнут проблемы с «соблюдением требований гигиены и безопасности пищевой продукции», передает ТАСС.

Мантуров пояснил, что требуется выяснить, каковы потребности экономики в пакетах и какие требуются мощности для замены пластиковых пакетов. По его оценке, на верстку балансов нужно несколько месяцев. «Будет странно, если мы сегодня примем решение, а завтра поймем, что альтернативной продукции у нас в сопоставимых объемах не производится», – сказал он.

Минпромторг работает над вопросом о перечне видов трудноперерабатываемых товаров и упаковки, которые должны быть ограничены в обращении. Ведомство стремится к тому, чтобы «замена одной номенклатуры другой происходила поэтапно».