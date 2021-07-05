Мнение: Третий вариант

Охеревшие ковидобесы знай себе рисуют все новые и новые устрашающие цифры по “ковидным заражениям” в РФ. Удила уже закусили,наглости не занимать,стесняться некого. Уже типа 25 тысяч в сутки. Мало, – кричит Байден с Потомака. – Вован, надо еще! Поддай жару!

И Вован поддаст, к гадалке не ходи. Надо, думаю, нарисовать “тридцатник”, иначе несолидно. Как у Райкина: 30 тысяч заражений в сутки, 35 тысяч… Все ради одной цели – нагнать жути, а под это дело еще сильнее нагибать сограждан вакцинироваться. А на достоверность накласть,она уже никому неинтересна. Ставки в игре другие.

Одновременно тг-канал Незыгарь, который ковидобесы тоже купили с потрохами, и он топит за вакцинацию в каждом втором посте – провел характерный онлайн-опрос в духе знаменитого вопроса Фаины Раневской: “Девочка, что ты хочешь: чтобы тебе отрезали голову – или поехать на дачу?” Незыгарь спросил: Что вы предпочтете сегодня – введение локдауна или поголовную вакцинацию?

К удивлению купленных телеграммщиков, из 76 тыс. принявших участие в опросе 66% выбрали локдаун и лишь 33% – вакцину. Незыгарь не скрывает разочарования “несознательными” читателями – с такими, мол, ковид не победить. И впрямь – запугиваешь-запугиваешь, а все равно не поддаются, что за народ такой…

Продажным “журналистам” как бы невдомек, что их цифры откровенно манипулятивного опроса вообще не имеют смысла. Что это за опрос,в котором всего две опции – или вакцина, или локдаун? Почему не было третьего – “ни того, ни другого”??

Самый ведь популярный должен быть ответ. Я бы, во всяком случае, ответил именно так. Не надо ни локдаунов, ни вакцинаций. Просто -оставьте уже нас в покое, а? Сами себе рисуйте “страшные цифры заражений”, сами им ужасайтесь,сами запирайте себя под замок и принимайте курьеров с посылками с едой.

Надоели.