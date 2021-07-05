 

Ученые нашли объяснение исчезновению метана с атмосферы Марса

05.07.2021, 2:58, Новости дня
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Напущенный американцами марсоход Curiosity заметил странное явление, происходящее на Красной планете. Оказывается, с ее атмосферы таинственным образом исчезает куда-то метан.

Ученые из НАСА решили исследовать данный вопрос. Тема представляется весьма интересной, поскольку небольшая концентрация метана на Марсе может свидетельствовать о том, что там все-таки в свое время развивались живые организмы.

Однако за последние два десятилетия метан то фиксировался, то не фиксировался разными аппаратами. Дело выглядело так, будто газ куда-то исчезает. Наконец, один из исследователей предположил, что разнобой в показаниях приборов может быть связан с тем, что замеры производились в разное время суток, что на Марсе означает огромный перепад температуры.



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