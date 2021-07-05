Оказывается, два с половиной года назад мимо Земли пролетела «пьяная» комета

Напомним, что примерно два с половиной года назад неподалеку от нашей планеты пролетела комета Виртанена, оставившая после себя необычный след в космосе.

Как затем выяснили ученые, он состоит из паров альдегида и спирта. Это в буквальном смысле была «пьяная» комета, поясняют ученые из расположенной на Гавайях обсерватории, внимательно изучавшие след кометы.

Поскольку исследователям известен примерный возраст кометы, они могут теперь понять, как в тот период в Солнечной системе распределялись молекулы кислорода, водорода и углерода, из которых, собственно, состоят все органические вещества. Оставленный след ученые поясняют закипанием ядра комета от нагревания в солнечных лучах.