 

Оказывается, два с половиной года назад мимо Земли пролетела «пьяная» комета

05.07.2021, 2:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напомним, что примерно два с половиной года назад неподалеку от нашей планеты пролетела комета Виртанена, оставившая после себя необычный след в космосе.

Как затем выяснили ученые, он состоит из паров альдегида и спирта. Это в буквальном смысле была «пьяная» комета, поясняют ученые из расположенной на Гавайях обсерватории, внимательно изучавшие след кометы.

Поскольку исследователям известен примерный возраст кометы, они могут теперь понять, как в тот период в Солнечной системе распределялись молекулы кислорода, водорода и углерода, из которых, собственно, состоят все органические вещества. Оставленный след ученые поясняют закипанием ядра комета от нагревания в солнечных лучах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Орейро объяснила желание получить российский паспорт

14.06 / Елизавета II напомнила Байдену мать

26.06 / Путин поддержал идею создания премии для волонтеров «Мы вместе»

17.01 / Захарова опровергла мнение о показательном выходе РФ из ДОН

31.07 / Число пострадавших на трассе «Таврида» выросло до десяти человек

09.07 / Союз журналистов РФ отреагировал на включение Бабченко в список экстремистов

22.11 / Apple признает массовую проблему с дисплеями в iPhone 12

27.04 / Степанов уточнил, кто в Украине получит прививку от COVID-19 Pfizer/BioNTech

05.03 / В Бразилии расследуют продажу тропических лесов через Facebook

18.01 / FAZ – после блокировки Трампа в Twitter политики в Германии требуют расширить контроль государства над соцсетями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика