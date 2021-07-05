 

Мнение: Обстрел американской базы на нефтяном поле Аль-Омар

05.07.2021, 2:44, Разное
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Иранские прокси снова насыпали по американской базе в районе нефтяного поля Аль-Омар (провинция Дейр-эз-Зор). Несмотря на то, что США отвергают факт обстрела (заявляя, что это мол они рядом с базой игиловскую взрывчатку уничтожали и взрыв произошел из-за случайного возгорания временного склада со взрывчаткой), сирийские, про-иранские (пишут о 9 выпущенных ракетах из которых до базы долетело 2) турецкие и курдские источники подтверждают факт атаки (включая официальные источники SDF). Сообщается, что жертв в результате обстрела не было (в SDF заявляют, что по цели прилетело 2 неуправляемых ракеты – скорее всего либо 107, либо 122-мм), но был нанесен определенный материальный ущерб. Как собственно и прошлый раз.

Будем считать, что представители "Оси сопротивления" поздравили США с праздником.
Обстрел американских военных объектов становится хорошей традицией не только в Ираке, но и в Сирии.
США очевидно сделали вид, что обстрел в их сторону не велся, чтобы избежать раскручивания спирали обстрелов, так как в случае ответных действий по иранским прокси (а если бы шииты кого-то смогли завалить своими ракетами – ответить бы пришлось), последовали бы новые удары по американским базам и так по кругу, что затруднило бы администрации Байдена дальнейшие переговоры с Ираном по поводу ядерной сделки. Иран официально отрицает свою причастность к этим атакам, предлагая США сомнительную перспективу разбираться с многочисленными шиитскими прокси по всему региону, которые берут ответственность за подобные атаки, втягивая США в бесконечную круговерть бессмысленной борьбы с шиитскими группировками.
Как показала практика последних лет "карательные удары" по иранским прокси никак не приближают США к достижению их целей в регионе. Скорее наоборот.
Ну а раз погибших нет, то можно сделать вид, что ничего не было. До следующего раза.
Такие вот особенности гибридной войны в Восточной Сирии.

Источник: Colonel Cassad



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