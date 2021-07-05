 

Мишустин: COVID ускорил цифровизацию

05.07.2021, 2:18, Новости дня
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Коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но ускорил цифровизацию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.

«Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю. Но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, это стало ускорением для большого количества изменений, которые копились многие годы в промышленности.

«Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах. Ряд отраслей экономики – розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор – смогли воспользоваться открывшимися возможностями. И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке», – рассказал Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется.



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