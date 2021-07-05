 

Папе Римскому провели операцию на кишечнике

05.07.2021, 2:18, Новости дня
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Папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую ему провели из-за дивертикулярной болезни кишечника, сообщила служба печати Святого престола.

В клинике имени Джемелли ему под общим наркозом «была проведена плановая операция в связи с симптоматичным стенозом», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Напомним, папа Римский был госпитализирован для плановой операции на кишечнике.



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