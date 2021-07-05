Кандидат в президенты Эстонии захотел отобрать у РФ территории

Официальным кандидатом в президенты Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) стал экс-спикер парламента страны Хенн Пыллуаас, сообщают информационные агентства.

Его кандидатуру утвердил съезд партии. Пыллуаас, будучи противником пограничного договора с Россией, на съезде в очередной раз заявил, что между двумя странами действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. По его словам, «нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой».

Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Президента избирает парламент. Если парламентариям не удастся определить победителя, созовут коллегию выборщиков, передает РИА «Новости».