 

В «Облаке Mail.ru» появилась функция автоудаления файлов

05.07.2021, 1:10, Новости дня
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Как сообщает разработчик, облачный сервис Mail.ru обеспечил работу функции автоматического удаления файлов, которая пока будет доступна только для пользователей платной версии Pro.

Сервис предназначен для большего удобства пользователей. Можно установить сроки, в которые файлы из определенных папок или по каким-то ссылкам будут удалены автоматически.

Система, правда, все равно попросит подтверждения, напоминая, что файлы будут удалены, поясняют сотрудники компании. Напомним, что платные тарифы Pro предназначены для тех клиентов, которые используют облачный сервис для хранения большого объема информации. Таким образом, функция автоудаления позволит им сэкономить время, которое ранее тратилось на очистку от устаревших файлов.



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