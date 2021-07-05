 

Анфиса Чехова — о бурятках – Личное мнение

05.07.2021, 0:48, Разное
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В Бурятии — много красивых женщин. Я там бывала и обратила внимание.

Миндалевидные глаза, пухлые от природы губы, высокие скулы, роскошные волосы — это всё бурятки. Одна из них — в коллаже слева. 


Фото: Соцсети

Однако Анфиса Чехова — фотографию данного ей от природы лица я поставила в коллаже справа — придерживается иного мнения о лицах буряток.


Пожалуй, процитирую:

Врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Я была как алкоголичка, избитая своим сожителем. Ненавидела свое отражение.

  По мнению Чеховой, бурятская женщина выглядит, как «алкоголичка, избитая своим сожителем».

Причём это своё мнение Анфиса озвучила не в разговоре с глупой подругой, а на российском федеральном телеканале «Домашний», принадлежащем холдингу «СТС Медиа».  

Это, вообще, как?!

Я работала с девочкой из Бурятии. Она такая красивая была: глаз не отвести. Одно полотно шёлковых волос ниже пояса чего стоило. Так ещё и кожа идеально гладкая, и глаза — как у оленёнка Бемби, и губы — как у Джоли, но без всяких филлеров.

Бурятки реально красивые, а вот о Чеховой я того же сказать, увы, не могу.


Фото: Соцсети

Анфиске, видимо, надавали по шапке за оскорбительное высказывание в адрес представительниц другого этноса и заставили перед бурятками извиниться.  

Извинение вышло не менее оскорбительным, чем само оскорбление.

Простите, что ляпнула глупость, не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными.

Не менее прекрасными, чем европейские, да, Анфиса? О чём ты думала, когда такое несла?  

Это как назвать человека дураком, а потом под давлением заявить: «Извини. Ты не дурак. Ты не менее умный, чем я».

 Не так приносят извинения, Анфиса. Не так.

  Европейские лицо не является золотым стандартом красоты. Оценивать красоту других этносов и рас относительно европейского стандарта — это расизм.

Нельзя сравнивать красоту буряток с красотой европеек.

У буряток — своя красота. У европеек — своя. Она разная. Ни одна из них не является и не должна являться эталоном, относительно которого оценивается другая.  

С чего ты взяла, Анфиса, что буряткам нравится, когда их сравнивают с европейками, что твоё «ты не менее красивая, чем европейка» — это для них комплимент?

В общем, стыдно и за Чехову, и за федеральный телеканал. Вроде, 21 век на дворе, а у нас в ящике — такие вот Анфиски сидят.

Есть мысли по поводу? Поделитесь!

Источник: Лена Миро



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