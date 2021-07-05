 

Появилось видео с Порошенко после поражения сборной на Евро 2020. В комментариях решили, что он нетрезвый

05.07.2021, 0:18, Новости дня
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“Мы с нашей сборной и в радости, и в поражениях. Мы уверены, что главные победы нашей сборной – впереди”, – сказал Порошенко.

Несмотря на то, что речь политика не была похожа на речь нетрезвого человека, некоторые пользователи написали в комментариях, что экс-президент “пьян”, “выпил”, а его жена “тоже никакая”.

ВИДЕОВидео: El campeón / YouTube

3 июля, в день матча 1/4 финала Евро 2020 Украина – Англия, Порошенко разместил в Facebook несколько постов, как он вместе с женой Мариной болел за сборную в фан-зоне в Киеве.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/169044845275474/

Контекст:

Ранее уже появлялись слухи о “пьяном Порошенко”. В частности, в апреле 2015 года он вышел к журналистам с красным лицом. Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов позже объяснил, что на тот момент президент был трезвый, но получил удар в глаз при стрельбе из снайперской винтовки. По словам журналиста, после удара Порошенко натянул на правый глаз кепку и произнес вполне четкую речь. Однако российская пропаганда на основании внешнего вида Порошенко запустила фейк о том, что он якобы был пьян.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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