 

Китайцы создадут телескоп для наблюдения за космическим мусором

05.07.2021, 0:16, Новости дня
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Специальный телескоп, который позволит наблюдать за космическим мусором, решено построить в Китайской Народной Республике. Собственно говоря, работа уже началась. Строительная площадка расположена в южной частью Китая.

Телескоп будет установлен высоко в горах – на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря около поселка Лэнху. Окончание строительных работ запланировано на 2023 год.

Как поясняют эксперты, наличие такого телескопа позволит отслеживать движение космического мусора на низкой орбите Земли, а также рассчитывать траекторию движения обломков. Это нужно для того, чтобы запускать новые космические аппараты в наиболее безопасные зоны космоса, а также избегать случайных столкновений.



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