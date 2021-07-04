Взрывное расстройство

Ближайший союзник РФ Лукашенко окончательно потерял связь с реальностью: теперь его враги — «террористы» с бензопилами и беспилотники с «взрывчаткой в канистрах».

С самого начала было ясно, что с белорусскими террористами что-то не в порядке. Их сажают целыми группами, а потом начинаются всякие странности.

То среди арестованных оказывается пожилая гражданка Галина Дербыш, которая слово «теракт» только в новостях слышала и которую тюремные надзиратели, похохатывая над нелепостью ситуации, называют «наша бабушка-террористка».

То раскрывается громкий теракт, фигурант которого ночью подложил самодельную взрывчатку в мусорный бак где-то за гаражами.

То заговорщики планируют вывезти Лукашенко куда-то в погреб в Гомельской области, и кагэбэшники его туда возят с экскурсией: вот, смотрите, Александр Григорьевич, где вы должны были провести остаток дней, если бы не наша доблесть.

Но в пятницу, пусть это было и не тринадцатое, все наконец встало на свои места.

На торжественном собрании 2 июля по случаю Дня независимости Александр Лукашенко сказал чиновникам и телезрителям, что в Беларуси именно в этот день закончилась крупномасштабная антитеррористическая операция. Теперь пасьянс сошелся, а пазл сложился. Граждане Беларуси задержаны, а выдачи тех, кто не в Беларуси, власти будут добиваться:

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«Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев».

Оказывается, уже много лет в Беларуси существуют тайные группы террористов:

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«Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ».

Но помимо необходимости подвести народ, нужно еще и подвезти оружие. Так вот, оружие в больших количествах для пока еще мирно спящих террористических ячеек поступает из Украины. И Лукашенко с ходу, не отрываясь от торжественной речи, приказал полностью перекрыть границу с Украиной. Правда, слово «перекрыть» — какое-то непонятное для пограничников. Да и для жителей тоже. Пока, как следует из официального комментария пограничного комитета Беларуси, охрана границы с Украиной ведется в усиленном режиме. Вероятно, пограничники ждут следующих торжественных собраний с речами, чтобы понять, чего именно от них требуют.

Из Украины идет оружие, а на границе с Литвой неделю назад, по словам Лукашенко, был перехвачен беспилотник.

К беспилотнику была прицеплена канистра с взрывчаткой, которую удалось обезвредить. Да, именно канистра. Скоро, пообещал Лукашенко, этот эпизод будет обнародован.

Это значит, что, если повезет, нам расскажут, что это за взрывчатка такая, которую возят в канистрах (и, наверное, наливают туда через пластиковую трубочку на заправках).

Но границу с Литвой пока не перекрывают и не усиливают — там лучше поступить наоборот: максимально ослабить охрану, чтобы сотни нелегалов с Ближнего Востока продолжали каждый день благополучно переходить в Литву через дыры в белорусской границе, вынуждая литовские власти вводить режим чрезвычайной ситуации.

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«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций, — честно пригрозил Лукашенко Литве. — И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем».

Организаторами спящих террористических ячеек и координаторами будущих терактов стали Польша, Литва, Украина, США и Германия. Они же и создали телеграм-чат «Отряды самообороны Беларуси», в котором было 2500 участников. Так вот, владелец чата — житель Германии, а администратор — житель России, рассказал Лукашенко. Но Россия, судя по всему, спящие ячейки не создавала, потому что он обо всем рассказывал Владимиру Путину, и тот одобрил «зачистки по всей стране». Тем более что спящие террористы, по словам Лукашенко, планировали заодно взорвать радиолокационную станцию в Вилейке (узел связи ВМФ России, находящийся на белорусской территории) — вероятно, той самой канистрой из литовского беспилотника.

Кроме уничтожения радиолокационной станции в Вилейке, террористы собирались убить пропагандиста телеканала СТВ Григория Азаренка. Азаренки — можно сказать, трудовая династия белорусской пропаганды. Старший — Юрий Азаренок — стал еще в конце 90-х известен тем, что склепал первый пропагандистский фильм «Ненависть. Дети лжи» про «Малады фронт». Потом он получил пощечину от Николая Статкевича, которого сейчас судят за массовые беспорядки, а в 2007 году — и вовсе от Филиппа Киркорова. Азаренок тогда в качестве большого телевизионного начальника возглавлял белорусскую делегацию на «Евровидении» — ну и попался под руку Киркорову. И вскоре исчез из начальников и вообще из упоминаний.

А в прошлом году на телеэкране появился его сын Григорий Азаренок.

Куда там отцу с его «Детьми лжи»! Сын восхищается цитатами Геббельса, с экрана называет белорусов крысами, а Лукашенко — гением и монтирует изображения оппозиционеров с виселицами.

Так вот, в ночь на торжественное собрание Азаренка собирались убить спящие террористические ячейки. И отрезать ему язык — так сказал Лукашенко:

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«Это случилось прошлой ночью. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет. Если не получится — убить».

Азаренок, по словам Лукашенко, решил поучаствовать в антитеррористической операции, вступил в бой и дрался как лев:

«Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно, он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться».

Кто кого повалил, из нагромождения местоимений понять трудно, но, судя по торжественной интонации, повалил Азаренок. Арестовали всех, кроме Меркель.

Это тоже Лукашенко сказал:

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«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже».

Если уж «какой-то» Хайко Маас — слишком мелкая фигура в организации белорусских террористических ячеек, значит, точно Меркель их курирует.

И вот как все оказалось взаимосвязано.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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