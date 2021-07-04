В Польше вакцинировали от COVID-19 около 30 тыс. иностранцев. Большинство из них – украинцы

“До конца июня в общем 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократной вакцины Janssen (Johnson & Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, две дозы – 1797 украинцев”, – подсчитали польские чиновники.

Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане этой страны. Эта процедура для них бесплатная. Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), получают электронное направление на вакцинацию автоматически. В противном случае нужно получить направление лично у врача на основании загранпаспорта, уточнило министерство.

Контекст:

Польша с 8 июня обещала начать вакцинацию трудовых мигрантов и студентов из Украины вблизи шести наземных пунктов пропуска на польско-украинской границе. Тестирование и вакцинация против коронавируса будут стоить украинцам со скидкой 115 злотых (860 грн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцины компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson. На рассмотрении ЕМА находятся три вакцины: CVnCoV (компании CureVa), NVX-CoV2373 (Novavax) и “Спутник V”.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. За это время полностью привились почти 13 млн граждан (из 38 млн общего населения), сообщал польский минздрав. Одну дозу получили более 17 млн человек.

В Украине привились более 2 млн человек, из них полностью – 841 тыс. В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

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