Никого, кроме Царнаева?

Генпрокурор США приостановил смертные казни на федеральном уровне до тех пор, пока не будет проанализирована практика, которую ввел Трамп.



Противники смертной казни в США на пикете у здания верховного суда. Фото: Matt McClain / The Washington Post / Getty

17 лет в США не приводились в исполнение смертные приговоры на федеральном уровне, но 45-й президент упростил процедуру казней заключенных. Это привело к тому, что в последние шесть месяцев его президентства были казнены 13 человек — самый высокий показатель применения высшей меры за более чем 120 лет. В частности, впервые за 70 лет федералами была казнена женщина.

Генпрокурор Меррик Гарланд (одновременно — министр юстиции), в прошлом входивший в команду прокуроров, которая добилась смертной казни для террориста из Оклахома-Сити Тимоти Маквея, заявил, что на протяжении десятилетий после теракта 1995 года он видел «проблемы с применением смертной казни». Тогда взрыв правительственного здания унес жизни 168 человек, в том числе 19 детей младше шести лет.

Генпрокурор выразил озабоченность по поводу того, что он назвал «произвольным применением смертной казни», ее неодинаковым применением в отношении афроамериканцев и других меньшинств, а также «тревожным количеством необоснованных оправдательных приговоров» — в тех случаях, когда, выступая против казни, присяжные отпускали злостных преступников. По словам Гарланда, в обзоре министерства юстиции будет рассмотрен «риск боли и страданий», связанный с пентобарбиталом — инъекционным препаратом, который федеральное правительство использовало для казни заключенных. Он также попросил чиновников пересмотреть правила, принятые при Трампе, после которых федеральное правительство больше не было обязано приводить смертные приговоры с помощью инъекции, что открыло путь для других методов, таких как расстрелы и газовые камеры.

В США на федеральном уровне к высшей мере приговаривают за государственную измену, шпионаж, убийство, в определенных случаях — за крупномасштабный оборот наркотиков или покушение на убийство свидетеля, присяжного или судебного исполнителя.

Одним из предвыборных обещаний Джозефа Байдена было принятие закона об отмене смертной казни, но только на федеральном уровне.

Вместо этого люди должны отбывать пожизненное заключение без испытательного срока или условно-досрочного освобождения.

На уровне штатов вопрос решают местные власти — губернаторы и законодательные ассамблеи. В США работает принцип разделения властей.

Никакой президент не может запретить или разрешить смертную казнь по всей стране. На выборах Байден только пообещал «побуждать штаты последовать примеру федерального правительства».

Кстати, почти в половине штатов смертная казнь и так официально запрещена. В марте этого года Вирджиния стала 23-м и первым в истории штатом «исторического Юга» (участника Гражданской войны на стороне Конфедерации), отменившим казнь.

Исторически сложилось, что вопрос отношения к высшей мере — как лакмусовая бумажка для сторонников двух крупнейших партий Америки (как и право на аборт или право жителей на ношение огнестрельного оружия). Это «триада» безошибочно разделяет республиканцев и демократов. Сейчас к ней добавилось отношение к ЛГБТ-сообществу.

Демократы — за «репродуктивную свободу», ужесточение контроля за личными стволами и за запрет смертной казни.

Республиканцы соответственно — «за право на жизнь», безусловную свободу владения оружием и сохранение высшей меры.

Как пояснила пресс-секретарь президента Джен Псаки, «Байден ясно дал понять, что он серьезно обеспокоен тем, соответствует ли смертная казнь, применяемая в настоящее время, ценностям, которые являются основополагающими для нашего правосудия и справедливости».

Любопытно, что в этом вопросе у Байдена есть свой «скелет в шкафу». Будучи в прошлом сторонником смертной казни, он помог разработать законы 1994 года, которые расширили список федеральных преступлений, которые караются казнью.

Позже Байден признал, что эти законы непропорционально сильно повлияли на афроамериканцев, находящихся в камерах смертников. Так что для Байдена этот мораторий — попытка «реабилитироваться».

Камера в тюрьме Хантсвилла, где приговоренным к смерти вводили смертельную инъекцию. Фото: Jerry Cabluck / Sygma / Getty

По данным общественной организации «Инициатива за равное правосудие», хотя чернокожие американцы составляют всего 13 процентов населения страны, они представляют 40 процентов заключенных, приговоренных к смертной казни. Исследование показало, что по крайней мере один из 25 человек, приговоренных к высшей мере в США, «скорее всего», не виновен.

Мораторий означает, что казнь 49 заключенных в камерах смертников федеральных и военных тюрем отложена на неопределенный срок. А всего в американских тюрьмах казни ожидают около 2500 приговоренных. Кстати, как только Байден вступил в должность, ни один смертный приговор не был приведен к исполнению. Но в то же время 14 июня минюст направил в верховный суд страны просьбу о восстановлении смертной казни для Джохара Царнаева, который вместе с братом Тамерланом взорвал бомбы на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года, что привело к смерти трех человек, более 260 получили ранения. Апелляционный суд отменил смертную казнь младшего Царнаева под предлогом того, что судья первой инстанции не смог оградить присяжных от воздействия внешних факторов, которые могли повлиять на беспристрастную и объективную оценку.

Пока непонятно, будет ли распространяться только что введенный мораторий на Царнаева, если ВС США подтвердит приговор федерального суда, по которому виновного ждет смертельная инъекция. Верховный суд принял решение рассмотреть вопрос о восстановлении смертного приговора. Но даже некоторые жертвы Царнаева призывали к помилованию. «Я не хочу, чтобы кого-то убили от моего имени, — написал Майки Богарт, переживший взрыв на бостонском марафоне, в заявлении в высшую судебную инстанцию страны. — Я надеюсь, что администрация Байдена пересмотрит вопрос о вынесении смертного приговора и Царнаев проведет остаток своей жизни в тюрьме».

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Помимо Царнаева, к смерти был приговорен Диланн Руф, который в 2015 году убил девять чернокожих прихожан в Чарльстоне, штат Южная Каролина. В мае Руф попросил апелляционный суд отменить этот приговор.

Первоначально министерство юстиции добивалось казни Царнаева при президенте Обаме и генеральном прокуроре Эрике Холдере, которые лично выступают против применения высшей меры. После неудачной казни в штате Оклахома в 2014 году (у заключенного порвалась вена, и он умер в муках только через 43 минуты) Обама поручил минюсту пересмотреть применение смертной казни и более внимательно изучить препараты, используемые в смертельных инъекциях.

Джохар Царнаев в камере на третий месяц после ареста. Фото: Attorneys Office / Getty

Примечательно, что многие компании-производители химикатов отказались поставлять в Америку продукцию, которая может быть использована для смертельного укола.

Тюремные власти столкнулись с реальным дефицитом, это фактически остановило федеральные казни, начиная с 2003 года (пока Трамп не разрешил альтернативные казни).

Однако официальный мораторий на смертную казнь так и не получил поддержки вашингтонского истеблишмента. И даже нынешний мораторий 1 июля — временный.

Сторонники безусловной отмены смертной казни, приветствуя шаг администрации Байдена, отмечают, что этого явно недостаточно.«Действия генпрокурора не приближают к обещанию президента отменить смертную казнь», — сказал Роберт Данхэм, исполнительный директор вашингтонской общественной организации «Информационный центр по смертной казни». — Максимум, что он делает, — это устраняет часть ущерба, нанесенного администрацией Трампа».

220 американских НКО обратились к Байдену с призывом отменить смертную казнь, но для отмены соответствующий закон должен принять Конгресс.

Больше половины американцев — «за» смертную казнь

Поддержка смертной казни среди американцев сейчас находится на историческом минимуме после пика в середине 1990-х. Самые последние опросы показывают, что сейчас она колеблется в пределах 55%. То есть больше половины все-же до сих пор «за» смертную казнь.

Хотя 78% признают, что из-за ошибок могут погибнуть невинные.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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