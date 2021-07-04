 

Из психоневрологического интерната в Крыму эвакуировали сотню пациентов из-за подтопления

04.07.2021, 22:42, Новости дня
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Психоневрологический интернат в поселке Соколиное в Крыму затопило из-за сильного ливня, сотню пациентов эвакуируют в центр социального обслуживания, сообщил представитель экстренных служб.

«Подвал трехэтажного здания Соколинского психоневрологического интерната (343 пожилых пациента и 86 человек персонала), принято решение об эвакуации с первого этажа 100 пациентов (привлечены пять автобусов) в Белогорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (расстояние – 90 километров)», – передает сообщение РИА «Новости».

В Белогорск из Соколиного направились 28 пациентов и три сотрудника интерната, сказал заместитель министра труда и соцполитики Крыма Максим Теряев.

«На первом этаже проживало порядка 80 пациентов, учитывая специфику их заболевания, эта поездка могла бы стать для них стрессом. Поэтому мы приняли решение – 28 человек со второго этажа – это ходячие пациенты – выехали в Белогорск в сопровождении трех сотрудников. На освободившиеся места мы с первого этажа подняли пациентов отделения «милосердия» (лежачие пациенты)», – сказал Теряев.

Он уточнил, что само здание не пострадало, потоки сходящей с гор воды залили лишь территорию учреждения и подвал одного помещения. Решение об эвакуации было принято, чтобы освободить полностью первый этаж здания на время циклона и возможных паводков. В интернате сейчас дежурят сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована.

Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.



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