Белоруссия сообщила о скором согласовании пакета союзных программ с Россией

В ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

По его словам, сейчас уже идет «согласование технических моментов». Сам Головченко «находится в плотном контакте» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, также «активную работу ведут» их заместители, почти каждый день «проходят встречи», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Головченко заверил, что Минск имеет четкий план работы в условиях санкций Запада. Он отметил, что «большинство прогнозов в отношении Белоруссии не сбываются». «И это хорошо», – сказал он, выразив уверенность, что и негативные «прогнозы не сбудутся».

«Мы, возможно, станем еще более мотивированными, более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти… в этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор», – сказал он, отметив, что Белоруссия не пренебрегает введенными ЕС секторальными санкциями, сейчас проводится их оценка.

В свою очередь, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что сейчас РФ и Белоруссия «близки», Минск «признателен россиянам за их поддержку в той непростой ситуации», в которой Белоруссия «оказалась в прошлом году». «Да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны», – сказала она в интервью ОНТ.

Увидев «неприкрытое давление» санкциями, Минск «понимает, что принятые когда-то решения» о том, что РФ и Белоруссия «должны быть вместе, сегодня как никогда актуальны», сказала Кочанова. Она считает необходимым провести инвентаризацию импорта в Союзном государстве. По словам спикера, двум странам следует не конкурировать по каким-то направлениям, а думать, как «совместно на рынке производить то, что будет востребовано в России, в Беларуси».