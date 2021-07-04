 

В Москве задержали шесть человек, собиравшихся провести акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

04.07.2021, 22:30, Новости дня
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Задержанных повезли в ОВД “Тверской”. Они уточнили, что хотели подписать коллективное письмо против принудительной вакцинации. К ним выехал адвокат от “ОВД-Инфо” Сергей Тельнов.

Поначалу адвоката не пускали к задержанным, постовой в дежурной части силой вытолкал Тельнова и попытался выбить его телефон, сообщило издание. Позже его пропустили в отдел, на задержанных оформляют протоколы по статье о нарушении карантинных ограничений.

В итоге всех задержанных отпустили, но обязали явиться в ОВД через месяц.

Контекст:

Сотрудники полиции и ОМОН в Москве 26 июня разогнали акцию коммунистов в Новопушкинском сквере против обязательной вакцинации от коронавируса, в итоге задержали около 10 участников. Тогда собрались не менее 1000 человек.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 4 июля в стране зафиксировали более 25 тыс. новых больных. Последний раз более 25 тыс. заболевших в РФ выявили 2 января, тогда за сутки было зафиксировано 26,3 тыс. случаев COVID-19.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти на прошлой неделе обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита. Такое постановление подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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