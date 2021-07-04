Премьер Люксембурга, у которого обнаружили COVID-19, ближайшие сутки проведет в больнице

“После положительного результата теста на COVID-19 27 июня 2021 года премьер-министр сегодня отправился в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты и анализы. В качестве меры предосторожности и при отсутствии медицинских противопоказаний премьер-министр останется под наблюдением в течение 24 часов”, – говорится в сообщении.

Беттель сдавал тест на коронавирус в качестве самопроверки. В пресс-службе правительства рассказывали, что у премьера проявляются легкие симптомы COVID-19 (лихорадка, головная боль) и он продолжает выполнять свои обязанности и функции.

6 мая Беттель сообщал, что сделал первую прививку от коронавируса.

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