“Идиотская идея, издевательство над женщинами”. Иностранные СМИ написали о скандале вокруг украинских курсанток, марширующих на каблуках

Газета процитировала нардепа от “Голоса” Инну Совсун, которая указала на риски для здоровья. По ее словам, трудно представить “более идиотскую и вредную идею. Украинские женщины-солдаты, как и мужчины, рискуют своей жизнью и не заслуживают издевательств, заявила нардеп.

Кроме Совсун, издание процитировало обозревателя по имени Мария Шапранова, которая обвинила Министерство обороны Украины в сексизме. По ее словам, “высокие каблуки – это издевательство над женщинами, навязанное индустрией красоты”.

Другое британское издание The Independent назвало инцидент “унижением женщин”. СМИ вспомнило о возмущении украинских парламентариев, которые призвали министра обороны Украины Андрея Тарана провести служебное расследование инцидента.

Европейский телеканал Euronews сообщил, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после публикации фото женщин-солдат на высоких каблуках, а французский телеканал BFM TV напомнил, что более 13,5 тыс украинских женщин воевали на Донбассе.

Контекст:

Министерство обороны Украины 1 июля опубликовало фотографии с репетиции парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа в Киеве. На репетиции курсантки маршировали в обуви на каблуке. На этих снимках, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см.

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи сетей, на заседании Верховной Рады 2 июля Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. Арнаутова сказала, что курсантки на параде в День Независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке “высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм”.

В министерстве напомнили, что парадную форму для женщин-военнослужащих в Украине утвердили в 2017 году. Там предусмотрена женская обувь с каблуком. Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко подчеркивала, что каблуки предусмотрены для обуви в парадной форме, но речь идет не про парад и плац.

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости Украины изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

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