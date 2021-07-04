Погибшим в воскресенье на Донбассе украинским военнослужащим был медик

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04.07.2021, 22:30, Новости дня
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“Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный. Он был известен многим по позывному Феофан”, – говорится в сообщении.

В 93-й ОМБр Холодный Яр рассказали некоторые подробности гибели медика.

“Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от вражеского снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью”, – отметили военные.

По их информации, Письменному было 59 лет, он жил в Днепре. На войне с 2016 года, на Донбасс он тогда ушел медиком-волонтером. С 2018 года – в рядах ВСУ.

У Письменного осталась жена и взрослый сын.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1617271218469662

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Контекст:

О гибели на Донбассе украинского военнослужащего сообщил сегодня пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Где именно это произошло, в штабе не указали. Из гранатометов 4 июля боевики стреляли в районе населенных пунктов Мирное и Водяное в Приазовье.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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